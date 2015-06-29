更新版 1-《全球汇市》欧元受希腊退出欧元区忧虑拖累下滑，但兑美元上扬

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 瑞士央行证实干预汇市后，欧元缩减跌幅
* 日圆大涨，因希腊未达成协议且宣布举行公投
* 美元指数下滑 (新增文末汇率表格)
路透纽约6月29日 - 欧元兑多数主要货币周一下滑，因希腊债务危机恶化，令该国退出欧元区的可能性增加。
但欧元兑美元大涨近1%，之前一度下滑，交易商指因部分投资人通过买入欧元来出脱仓位。
一希腊官员称，希腊将无法偿还周二到期的国际货币基金组织(IMF)的17.7亿美元贷款，此前希腊的欧洲盟国拒绝延长信贷额度。
希腊总理齐普拉斯宣布银行放假等资本管制措施，以防止银行因大规模挤提而崩溃。
欧元一度因此大跌，兑美元 低见1.0956美元，但纽约尾盘反弹上扬约0.70%，报1.1239美元。
避险货币日圆兑欧元 升0.45%，报137.69日圆。
瑞郎兑欧元 升0.10%，报1.0415瑞郎，瑞士央行证实已入市干预后，瑞郎从四周高位1.0315瑞郎回落。
根据荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley，对希腊情势的担忧令欧元作为套利交易融资货币的吸引力降低，因此提振了欧元。在套利交易中，投资人在波动性较低的市场借入欧元，之后卖出，并买入较高收益货币。
但法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示，由出脱仓位带动的欧元兑美元升势可能短暂，他指出持有欧元空头的投资人周一也进行了获利了结。
“在像今天这样的避险环境中，有轧平仓位的动作，”Lynton-Brown称。
“不过法国巴黎银行仓位分析显示汇市投资人持有的欧元空头仓位比之前少得多，因此任何轧平仓位的行动也可能不会那么积极，没有之前那么激烈。”
根据汇市策略师的描述，今日交投有序，投资人显示出对欧元的担忧程度不高。Foley表示，部分投资人投入避险德债显示他们没有全面撤出欧洲资产。
美元普跌，汇市交易员等待周四美国公布6月就业报告，这可能会有助于触动美国升息。
美元指数 尾盘跌0.60%，美元兑日圆 跌1.10%，兑英镑跌0.10%，报1.5729美元。
希腊债务谈判破裂后，美国公债价格上涨，收益率跌至一周低点。指标10年期公债 尾盘升1-13/32，收益率较上周五跌16个基点，报2.311%。(完)
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1235 1.1164 +0.64 -7.13 1.2097
美元/日圆 122.53 123.85 -1.07 +2.38 119.68
欧元/日圆 137.68 138.31 -0.46 -4.90 144.77
美元/瑞郎 0.9247 0.9328 -0.87 -6.98 0.9941
英镑/美元 1.5737 1.5750 -0.08 +1.05 1.5573
美元/加元 1.2400 1.2316 +0.68 +6.73 1.1618
澳元/美元 0.7673 0.7653 +0.26 -6.06 0.8168
欧元/瑞郎 1.0390 1.0424 -0.33 -13.60 1.2026
欧元/英镑 0.7146 0.7094 +0.73 -7.85 0.7755
新西兰元/美元 0.6849 0.6842 +0.10 -12.16 0.7797
美元/挪威克朗 7.8556 7.8364 +0.25 +5.13 7.4720
欧元/挪威克朗 8.8301 8.7518 +0.89 -2.31 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2267 8.2995 -0.88 +5.53 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.2452 9.2675 -0.24 -2.36 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9