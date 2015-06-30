更正-《全球汇市》欧元回吐涨幅，因希腊债务违约几成定局

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
但即便是这种状况也充满不确定性，希腊总理齐普拉斯周一暗示，如果希腊选民接受他曾拒绝的金援协议条件，他将辞职。
一周期欧元兑美元期权隐含波动率 进一步涨至18%左右，周一尾盘为16.5%，这暗示交易员预期未来几天交投更加震荡。
由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。
美元兑日圆 跌0.2%至122.31日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。
在期权市场，对冲日圆进一步上涨的意愿也很明显。
美元/日圆期权一个月风险逆转价差 进一步走阔至四个多月高点，倾向于日圆买权。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1190 1.1235 -0.40 -7.50 1.2097
美元/日圆 122.34 122.53 -0.16 +2.22 119.68
欧元/日圆 136.90 137.66 -0.55 -5.44 144.78
美元/瑞郎 0.9302 0.9247 +0.59 -6.43 0.9941
英镑/美元 1.5720 1.5737 -0.11 +0.94 1.5573
美元/加元 1.2400 1.2400 +0.00 +6.73 1.1618
澳元/美元 0.7668 0.7673 -0.07 -6.12 0.8168
新西兰元/美元 0.6804 0.6849 -0.66 -12.74 0.7797
澳元/日圆 93.810 94.020 -0.22 -4.03 97.750
新西兰元/日圆 83.240 83.920 -0.81 -10.79 93.310
英镑/日圆 192.32 192.83 -0.26 +3.19 186.38
澳元/新西兰元 1.1267 1.1197 +0.63 +7.62 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/张若琪/于春红/李春喜/蔡美珍)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1