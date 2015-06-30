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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 13:45 BJT

更正-《全球汇市》欧元回吐涨幅，因希腊债务违约几成定局

但即便是这种状况也充满不确定性，希腊总理齐普拉斯周一暗示，如果希腊选民接受他曾拒绝的金援协议条件，他将辞职。

一周期欧元兑美元期权隐含波动率 进一步涨至18%左右，周一尾盘为16.5%，这暗示交易员预期未来几天交投更加震荡。

由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。

美元兑日圆 跌0.2%至122.31日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。

在期权市场，对冲日圆进一步上涨的意愿也很明显。

美元/日圆期权一个月风险逆转价差 进一步走阔至四个多月高点，倾向于日圆买权。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1190 1.1235 -0.40 -7.50 1.2097

美元/日圆 122.34 122.53 -0.16 +2.22 119.68

欧元/日圆 136.90 137.66 -0.55 -5.44 144.78

美元/瑞郎 0.9302 0.9247 +0.59 -6.43 0.9941

英镑/美元 1.5720 1.5737 -0.11 +0.94 1.5573

美元/加元 1.2400 1.2400 +0.00 +6.73 1.1618

澳元/美元 0.7668 0.7673 -0.07 -6.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6804 0.6849 -0.66 -12.74 0.7797

澳元/日圆 93.810 94.020 -0.22 -4.03 97.750

新西兰元/日圆 83.240 83.920 -0.81 -10.79 93.310

英镑/日圆 192.32 192.83 -0.26 +3.19 186.38

澳元/新西兰元 1.1267 1.1197 +0.63 +7.62 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/张若琪/于春红/李春喜/蔡美珍)

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