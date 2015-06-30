《全球汇市》希腊濒临违约拖累欧元普跌，月底季末买盘提振美元

* 欧元普跌，因希腊危机愈演愈烈

* 市场关注周日进行的希腊公投

* 空头回补限制欧元跌幅

* 月底和季度末买盘提振美元

路透纽约6月30日 - 欧元周二普跌，因投资者认为希腊拖欠国际货币基金组织(IMF)贷款几乎已成定局。而美元因月底及季末买盘而受到提振。

欧元兑美元回落0.8%，报1.11475美元。全球基金经理和投资者根据一定时期内股市和债市走势重新调整汇市敞口，所引发的月底和季末买盘也提振美元。

“月底、季末有大量欧元卖盘和美元买盘，”Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示。

欧元兑美元本季仍可能上扬3.9%，为五个季度以来首次录得季度百分比涨幅，且为2013年第三季以来最大季度涨幅。6月欧元兑美元可能上涨1.4%，为两个月来最大涨幅

分析师称，空头回补限制了欧元跌幅。他们说，在周一从四周低位1.09550美元反弹至近一周高位1.12790美元后，先前作空欧元的交易商继续买回欧元。

在周日公投前，市场还关注希腊民众对债权人提出的救助条款的主流看法。希腊总理近期宣布举行公投，进一步延长了该国前途不确定的局面。

希腊需在周二2200 GMT最后期限前偿还IMF贷款。不过，分析师称，由于即将进行公投，对希腊问题最终得以解决的乐观情绪犹存，这也限制了欧元的跌幅。

“市场上的乐观情绪有所增强，因希腊将在周日举行公投，且公投的结果可能是‘支持’救助计划，”德意志银行驻纽约的全球外汇策略部主管Alan Ruskin表示。

欧元兑日圆 尾盘跌1%，报136.28日圆。美元兑日圆 跌0.18%，报122.320日圆，稍早触及五周低位121.930日圆。

美元指数尾盘上扬0.73%，报95.483。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1135 1.1235 -0.89 -7.95 1.2097

美元/日圆 122.49 122.53 -0.03 +2.35 119.68

欧元/日圆 136.43 137.68 -0.91 -5.76 144.77

美元/瑞郎 0.9353 0.9247 +1.15 -5.91 0.9941

英镑/美元 1.5705 1.5737 -0.20 +0.85 1.5573

美元/加元 1.2491 1.2400 +0.73 +7.51 1.1618

澳元/美元 0.7704 0.7673 +0.40 -5.68 0.8168

欧元/瑞郎 1.0414 1.0390 +0.23 -13.40 1.2026

欧元/英镑 0.7088 0.7146 -0.81 -8.60 0.7755

新西兰元/美元 0.6762 0.6849 -1.27 -13.27 0.7797

美元/挪威克朗 7.8419 7.8556 -0.17 +4.95 7.4720

欧元/挪威克朗 8.7437 8.8301 -0.98 -3.27 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2819 8.2267 +0.67 +6.24 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2300 9.2452 -0.16 -2.52 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价