《全球汇市》欧元走软，因美国数据强劲以及对希腊的忧虑重燃

* 美国6月就业报告强劲的希望提振美元

* 美国ADP民间就业数据强于预期

* 希腊总理火药味十足的讲话重创欧元

路透纽约7月1日 - 欧元兑美元周三走低，因美国经济数据强劲，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月升息的预期升温。而希腊总理火药味十足的讲话也重压欧元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，轻松超过路透调查的分析师预测增加21.8万人。另一项数据显示，美国5月建筑支出触及2008年10月以来最高。

ADP数据巩固了周四公布的非农就业报告将强于预期的看法，分析师称。路透调查显示，分析师预计美国6月就业岗位增加23万。

“鉴于今天的民间就业数据的情况，投资者越发预计明天的非农就业报告可能会相当不错，”Nomura驻纽约的全球汇市策略部主管Jens Nordvig表示。

他说，如果就业数据强劲，将会增加美联储在9月升息的可能性。美联储升息预计将吸引资金流入美国，从而提振美元。

Nordvig称，风险意愿增强导致投资者作空欧元，使欧元受创。

另外，希腊总理齐普拉斯敦促希腊民众拒绝国际救助提议，使在周日公投前与欧盟伙伴国间破碎的关系得以修复的希望彻底破灭。公投可能会决定希腊是否继续留在欧元区。

在不到24小时前，齐普拉斯曾致信债权人，要求提供新一轮救助，而救助的前提将是接受很多债权人提出的条款。分析师说，今日的电视讲话令欧元进一步承压。

“总体而言，我认为市场对希腊可能退欧消息的解读为对欧元不利，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

欧元兑美元 尾盘跌0.97%，报1.10440美元。美元兑日圆 尾盘上扬0.56%，报123.180日圆。兑瑞郎尾盘上扬1.46%，报0.94890瑞郎，盘中触及三周半最高0.94900瑞郎。