《全球汇市》美元走软，因美国就业数据暗示美联储可能推迟升息

* 美国6月非农就业岗位增加22.3万

* 对美联储首次升息时间的预期推迟至明年1月

* 美元指数从三周半高位回落

路透纽约7月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四走软，因美国就业数据令人失望，使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的预期推后至明年，而在本周末希腊公投前的谨慎情绪限制美元跌幅。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。另外，就业参与率降至1997年10月以来最低，进一步增加了数据的疲弱基调。

“低于预期的就业数据显然使年底前将升息两次的预期降温，”Oanda的高级汇市策略师Alfonso Esparza说。

数据公布后，根据CME FedWatch，期货合约的表现显示，交易员认为美联储1月会议将是首个升息几率大于不升息几率的政策会议。市场认为，升息将吸引投资流入美国，从而提振美元。

尽管美元兑日圆从近一周高位、兑瑞郎从五周高位，兑一篮子货币从三周半高位回落，但跌幅受限，仍高于周三触及的日低。

欧元兑美元仍可能连跌第二周，跌幅约为0.7%。

分析师称，市场交投清淡，因市场人士静待7月5日希腊公投结果，且在美国独立日长周末前不愿大举押注。

“如果希腊退出欧元区，无法预料由此产生的影响的波及面有多大，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示。

分析师称，周五汇市交投将十分淡静，当日美国金融市场因假休市。

欧元兑美元 尾盘上扬0.22%，报1.10775美元，就业数据公布后触及日高1.11220美元。

美元兑日圆 跌0.05%，报123.110日圆，日低为122.960日圆。

美元兑瑞郎 回落0.37%，报0.94450瑞郎，日低为0.94200瑞郎。