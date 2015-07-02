更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美国就业数据暗示美联储可能推迟升息

* 美国6月非农就业岗位增加22.3万

* 对美联储首次升息时间的预期推迟至明年1月

* 美元指数从三周半高位回落 (新增文末汇率表格)

路透纽约7月2日 - 美元兑一篮子主要货币周四走软，因美国就业数据令人失望，使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机的预期推后至明年，而在本周末希腊公投前的谨慎情绪限制美元跌幅。

美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。另外，就业参与率降至1997年10月以来最低，进一步增加了数据的疲弱基调。

“低于预期的就业数据显然使年底前将升息两次的预期降温，”Oanda的高级汇市策略师Alfonso Esparza说。

数据公布后，根据CME FedWatch，期货合约的表现显示，交易员认为美联储1月会议将是首个升息几率大于不升息几率的政策会议。市场认为，升息将吸引投资流入美国，从而提振美元。

尽管美元兑日圆从近一周高位、兑瑞郎从五周高位，兑一篮子货币从三周半高位回落，但跌幅受限，仍高于周三触及的日低。

欧元兑美元仍可能连跌第二周，跌幅约为0.7%。

分析师称，市场交投清淡，因市场人士静待7月5日希腊公投结果，且在美国独立日长周末前不愿大举押注。

“如果希腊退出欧元区，无法预料由此产生的影响的波及面有多大，”ING Capital Markets的外汇部董事Lane Newman表示。

分析师称，周五汇市交投将十分淡静，当日美国金融市场因假休市。

欧元兑美元 尾盘上扬0.22%，报1.10775美元，就业数据公布后触及日高1.11220美元。

美元兑日圆 跌0.05%，报123.110日圆，日低为122.960日圆。

美元兑瑞郎 回落0.37%，报0.94450瑞郎，日低为0.94200瑞郎。

美元指数 跌0.18%，报96.139。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1083 1.1052 +0.28 -8.38 1.2097

美元/日圆 123.04 123.15 -0.09 +2.81 119.68

欧元/日圆 136.37 136.11 +0.19 -5.80 144.77

美元/瑞郎 0.9432 0.9481 -0.52 -5.12 0.9941

英镑/美元 1.5606 1.5613 -0.04 +0.21 1.5573

美元/加元 1.2536 1.2586 -0.40 +7.90 1.1618

澳元/美元 0.7628 0.7643 -0.20 -6.61 0.8168

欧元/瑞郎 1.0457 1.0481 -0.23 -13.05 1.2026

欧元/英镑 0.7100 0.7075 +0.35 -8.45 0.7755

新西兰元/美元 0.6717 0.6730 -0.19 -13.85 0.7797

美元/挪威克朗 7.9547 7.9316 +0.29 +6.46 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8256 8.7714 +0.62 -2.36 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4572 8.3803 +0.92 +8.49 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3740 9.2606 +1.22 -1.00 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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