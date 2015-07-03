《全球汇市》美国就业数据疲弱压制美元，希腊公投牵绊欧元走势

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美国就业数据疲弱拖累美元
* 在周日希腊公投前投资人保持谨慎
* 澳元兑美元触及六年低点
路透伦敦7月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，受美国6月就业数据逊于预期拖累，今日交投清淡，因在周日希腊就救助条件举行公投前，多数投资人离场观望。
美国市场因独立日假期休市，欧洲汇市午后成交量进一步减少。在希腊周日公投前，投资人缩减较高风险资产和汇市仓位。
美元指数 跌0.1%，报96.001，从今日稍早触及的四周高位96.422回落。美元兑日圆 跌0.3%，报122.65日圆。
欧元兑日圆 跌0.2%，但兑美元 小涨0.1%，报1.1100美元。
“由于交投清淡，且希腊即将进行公投，想在周末前持有大量仓位的投资人不多。美国就业报告暂时吹散了美元的升势动能。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。
美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。4、5两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万。另外，就业参与率降至1997年10月以来最低，进一步增加了数据的疲弱基调。
投资人原本预计美国就业市场强劲改善能巩固美联储将早至9月就升息的预期。不过，该报告也没有差到能令投资人打消美联储在今年稍晚升息的预期。
总之，主要货币保持在熟悉的区间内。一民调显示，支持救助条款的民众略占优势，这支撑了欧元的表现。
不过Avgi报纸所作的另一民调显示，反对救助的阵营领先。
“对欧元而言，公投结果如果是‘赞成’，会带动欧元反弹，但我们仍倾向趁欧元反弹抛出。”法兴的Tan表示。
IMF周四警告称，无论公投结果如何，希腊都将面临巨大的财政缺口，希腊需要约500亿欧元的资金以及大规模债务减免。IMF在最新的债务可持续性报告初稿中作出的上述评估，凸显出希腊政府所面临问题的严重程度，无论未来是什么样的政府来应对这些问题。
分析师指出，若公投结果为支持债务协议，之后的谈判料将十分棘手，将使欧元涨势受限。
另外，澳元兑美元跌至六年低点，因澳洲零售销售数据令人失望，且中国股市继续大跌。
澳元兑美元 跌1.6%，至0.7509美元的2009年中来最低水准。
“我们预计澳元中期将跌向0.72美元。”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同