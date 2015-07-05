重温稿-《全球汇市》7月3日外汇市场汇率收盘表格

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1112 1.1083 +0.26 -8.14 1.2097
美元/日圆 122.80 123.04 -0.20 +2.61 119.68
欧元/日圆 136.41 136.37 +0.03 -5.77 144.77
美元/瑞郎 0.9404 0.9432 -0.30 -5.40 0.9941
英镑/美元 1.5568 1.5606 -0.24 -0.03 1.5573
美元/加元 1.2572 1.2536 +0.29 +8.21 1.1618
澳元/美元 0.7508 0.7628 -1.57 -8.08 0.8168
欧元/瑞郎 1.0445 1.0457 -0.11 -13.15 1.2026
欧元/英镑 0.7134 0.7100 +0.48 -8.01 0.7755
新西兰元/美元 0.6693 0.6717 -0.36 -14.16 0.7797
美元/挪威克朗 7.9776 7.9547 +0.29 +6.77 7.4720
欧元/挪威克朗 8.8741 8.8256 +0.55 -1.83 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4514 8.4572 -0.07 +8.41 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4064 9.3740 +0.35 -0.66 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-