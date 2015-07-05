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亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 06:59 BJT

重温稿-《全球汇市》7月3日外汇市场汇率收盘表格

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1112 1.1083 +0.26 -8.14 1.2097

美元/日圆 122.80 123.04 -0.20 +2.61 119.68

欧元/日圆 136.41 136.37 +0.03 -5.77 144.77

美元/瑞郎 0.9404 0.9432 -0.30 -5.40 0.9941

英镑/美元 1.5568 1.5606 -0.24 -0.03 1.5573

美元/加元 1.2572 1.2536 +0.29 +8.21 1.1618

澳元/美元 0.7508 0.7628 -1.57 -8.08 0.8168

欧元/瑞郎 1.0445 1.0457 -0.11 -13.15 1.2026

欧元/英镑 0.7134 0.7100 +0.48 -8.01 0.7755

新西兰元/美元 0.6693 0.6717 -0.36 -14.16 0.7797

美元/挪威克朗 7.9776 7.9547 +0.29 +6.77 7.4720

欧元/挪威克朗 8.8741 8.8256 +0.55 -1.83 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4514 8.4572 -0.07 +8.41 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4064 9.3740 +0.35 -0.66 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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