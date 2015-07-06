《全球汇市》希腊公投反对进一步撙节后欧元大跌，但在希腊财长辞职后脱离低点

* 欧元跌势受限，之前一度跌穿1.10美元

* 希腊财长辞职对希腊是积极的消息

路透纽约7月6日 - 欧元周一全面下挫，但脱离日低，之前希腊民众投票反对债务援助协议附带的条件。

不过，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上一块“坚硬的绊脚石”。FX.com董事总经理Dennis de Jong表示。分析师称，瓦鲁法基斯的辞职是欧元反弹的部分诱因。

国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。

在希腊公投结果公布后，欧元兑美元一度跌穿1.10美元，至一周低点，兑日圆跌至六周低点。澳元以及新兴市场货币等较高收益资产也出现抛售。

不过在伦敦和纽约汇市，欧元已经开始回稳。

“我们目前所见的最坏的情况，特别是希腊退出欧元区，暂时也没能对欧元构成多少伤害，而最好的情况，即磋商后达成和解，也不是买入欧元的强劲理由，尤其是因难以达成长期可靠的协议。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

不过“反对”的公投结果令希腊到了一个从未有过的境地，银行业可能崩溃，希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.6%，报1.1044美元，之前触及一周最低的1.0970美元，欧元兑日圆 跌0.7%，报135.22日圆。

欧元兑英镑 也跌0.6%，报0.7078英镑。

欧元兑瑞郎 跌0.2%，至1.0414瑞郎。尽管希腊公投反对救助协议，但欧元兑瑞郎稍早表现出韧性，引发交易员盛传瑞士央行再度入市干预。