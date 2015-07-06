更新版 1-《全球汇市》希腊公投后欧元大跌，但在财长辞职后脱离低点

* 欧元跌势受限，之前一度跌穿1.10美元

* 希腊财长辞职对希腊是正面消息 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约7月6日 - 欧元周一全面下挫，但脱离日低，之前希腊民众投票反对债务援助协议附带的条件。

不过，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上一块“坚硬的绊脚石”。FX.com董事总经理Dennis de Jong表示。分析师称，瓦鲁法基斯的辞职是欧元反弹的部分诱因。

国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。

在希腊公投结果公布后，欧元兑美元一度跌穿1.10美元，至一周低点，兑日圆跌至六周低点。澳元以及新兴市场货币等较高收益资产也出现抛售。

不过在伦敦和纽约汇市，欧元已经开始回稳。

“我们一直紧盯着的最坏情况，特别是希腊退出欧元区，暂时也没能对欧元造成多少伤害，而最好的情况，即磋商后达成和解，也不是买入欧元的很好理由，尤其是因难以达成长期可靠的协议。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。

不过“反对”的公投结果将希腊置于从未有过的境地，银行业可能崩溃，希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。

纽约尾盘，欧元兑美元 跌0.6%，报1.1044美元，之前触及一周最低的1.0970美元。欧元兑日圆 跌0.7%，报135.22日圆。

欧元兑英镑 也跌0.6%，报0.7078英镑。

欧元兑瑞郎 跌0.2%，至1.0414瑞郎。尽管希腊公投反对救助协议，但欧元兑瑞郎稍早表现出韧性，引发交易员盛传瑞士央行再度入市干预。

瑞士央行上周证实已进行干预以阻升瑞郎，今日照例拒绝评论相关臆测。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1055 1.1112 -0.51 -8.61 1.2097

美元/日圆 122.55 122.80 -0.20 +2.40 119.68

欧元/日圆 135.44 136.41 -0.71 -6.44 144.77

美元/瑞郎 0.9425 0.9404 +0.22 -5.19 0.9941

英镑/美元 1.5601 1.5568 +0.21 +0.18 1.5573

美元/加元 1.2651 1.2572 +0.63 +8.89 1.1618

澳元/美元 0.7495 0.7508 -0.17 -8.24 0.8168

欧元/瑞郎 1.0418 1.0445 -0.26 -13.37 1.2026

欧元/英镑 0.7088 0.7134 -0.64 -8.60 0.7755

新西兰元/美元 0.6686 0.6693 -0.10 -14.25 0.7797

美元/挪威克朗 8.0721 7.9776 +1.18 +8.03 7.4720

欧元/挪威克朗 8.9251 8.8741 +0.57 -1.26 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4586 8.4514 +0.09 +8.51 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3555 9.4064 -0.54 -1.20 9.4688