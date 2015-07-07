《全球汇市》欧元小幅下跌，焦点转向讨论希腊问题的欧元区峰会

尽管欧元韧性较强，但希腊在欧元区的前景和财政问题给欧元的长期前景蒙阴。

“当前的不确定性对欧元和冒险意愿不利，”BK资产管理的外汇策略主管Kathy Lien表示。“因此我们希望在1.11水平卖出欧元，在这个水平之下的风险回报较差，”她说。

澳元兑美元 下跌0.3%至0.7476，此前澳洲央行一如预期维持利率不变。澳元仍在周一所及的六年低点0.7452上方。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0999 1.1055 -0.51 -9.08 1.2097

美元/日圆 122.72 122.55 +0.14 +2.54 119.68

欧元/日圆 134.99 135.44 -0.33 -6.76 144.77

美元/瑞郎 0.9451 0.9425 +0.28 -4.93 0.9941

英镑/美元 1.5543 1.5601 -0.37 -0.19 1.5573

美元/加元 1.2694 1.2651 +0.34 +9.26 1.1618

澳元/美元 0.7436 0.7495 -0.79 -8.96 0.8168

新西兰元/美元 0.6623 0.6686 -0.94 -15.06 0.7797

欧元/瑞郎 1.0396 1.0418 -0.21 -13.55 1.2026

欧元/英镑 0.7076 0.7088 -0.17 -8.76 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3511 9.3555 -0.05 -1.24 9.4688

美元/挪威克朗 8.1592 8.0721 +1.08 +9.20 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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