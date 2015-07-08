《全球汇市》日圆兑美元升至七周高位，因希腊和中国忧虑

* 日圆普涨，因亚洲股市下挫

* 希腊寻求新的欧盟贷款

路透纽约7月8日 - 日圆兑美元周三升至七周高点，因中国股市持续重挫，且希腊债务危机仍未得到解决，投资人买入日圆避险。

在所谓的“套利交易”中，低收益货币日圆被用作是购买其他较高收益资产的融资货币，在经济和金融市场有压力时，日圆通常会因投资人出脱套利交易而上涨。

不过近几个月投资人使用欧元作为融资货币，因利率低，周三欧元融资的套利交易也被出脱。

“目前投资人焦点集中在希腊和中国，但中国的影响更大，因其经济规模且在全球市场举足轻重，”SVB Asset Management投资策略及投资组合管理部门主管Ninh Chung称。

希腊周三正式向欧盟提出三年期贷款申请。

中国股市周三再次大跌，此前监管机构警告投资者处于恐慌之中。许多公司为了避免股价大跌纷纷停牌，市场出现冻结迹象。

美元兑日圆 跌至5月19日来最低的120.46日圆，纽约尾盘报120.68日圆，跌1.5%。欧元兑日圆 跌1.1%，报133.38日圆，稍早跌至六周低点。

欧元兑美元 升0.5%，报1.1059美元。

另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。

不过汇市对此无甚反应。

“较以往，此次会议记录对市场没有那么重要，因对希腊和中国的忧虑更深、更迫切，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元指数 跌0.6%，报96.311。(完)

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