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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 08:36 BJT

《全球汇市》欧元走高而日圆下挫，希腊争取新资金的努力取得进展

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1063 1.1036 +0.24 -8.55 1.2097

美元/日圆 121.58 121.33 +0.21 +1.59 119.68

欧元/日圆 134.50 133.90 +0.45 -7.10 144.78

美元/瑞郎 0.9470 0.9478 -0.08 -4.74 0.9941

英镑/美元 1.5373 1.5377 -0.03 -1.28 1.5573

美元/加元 1.2700 1.2703 -0.02 +9.31 1.1618

澳元/美元 0.7457 0.7442 +0.20 -8.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6749 0.6740 +0.13 -13.44 0.7797

澳元/日圆 90.660 90.290 +0.41 -7.25 97.750

新西兰元/日圆 82.050 81.780 +0.33 -12.07 93.310

英镑/日圆 186.90 186.57 +0.18 +0.28 186.38

澳元/新西兰元 1.1046 1.1028 +0.16 +5.51 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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