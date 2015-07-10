《全球汇市》对希腊能达成协议的乐观情绪带动欧元反弹，叶伦讲话扶助美元

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 希腊向欧盟提交了改革方案
* 美联储主席叶伦称预计今年升息
* 中国股市持续强劲反弹也提振风险意愿
路透纽约7月10日 - 欧元周五全线上涨，兑日圆大涨逾2%，因市场乐观地认为，希腊能同债权人达成协议，并留在欧元区。
日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，对高风险资产的需求回升。日圆和瑞郎在金融市场动荡时通常表现较好。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，欧元区财长在周六举行紧急会议权衡希腊提议时可能做出“重大决定”。许多市场人士对希腊能达成协议持乐观看法，但投资人在周末前对持有大量仓位表现谨慎。
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，他们担心德国可能仍会阻止协议。德国财政部发言人周五表示，德国将不会接受任何形式的希腊债务减计。
“我们仍相信会达成协议，但在这些会议前持有欧元仓位是有风险的，我们在周末前对所持仓位全面获利了结，”Lien称。
欧元兑日圆 攀升至一周高位137.27日圆，纽约尾盘报136.84日圆，大涨2.2%，欧元录得2013年4月来最大单日升幅。
欧元兑美元 升1.0%，报1.1145美元，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。 欧元一度触及一周高位1.1215美元，今日升幅为一个月最大。
有迹象显示，中国股市大跌后已经企稳，亦扶助风险人气。中国股市沪综指 周五连续第二天大涨，得益于政府紧急救市举措。
日圆回落，推动美元兑日圆 从本周中段触及的七周低点升至122上方。纽约尾盘，美元兑日圆大涨1.2%，报122.80日圆。
在美联储主席叶伦表示，预计联储将在今年某个时点开始升息后，美元升势加速。
BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，叶伦的讲话没有任何新的内容。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同