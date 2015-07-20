修正-更新版 1-《全球汇市》升息预期推动美元攀升至三个月高位

(更正：补上第六段漏字，应为4月23日以来最“高”)

* 美元指数攀升至约三个月最高

* 升息押注和金价回落增加了美元的吸引力

* 新西兰元从六年低位反弹，受助于总理的讲话

路透纽约7月20日 - 美元兑一篮子货币周一触及近三个月最高，因随着交易商对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候升息的预期升温，美国公债收益率攀升。

金价 跌至1,100美元之下的五年低位也增加了美元的吸引力。美元是全球最主要的储备货币。

“美国公债收益率攀升，以及金价回落，与美元强势相一致，因投资者预期美国利率将在今年晚些时候开始正常化，”富国证券的汇市策略师Eric Viloria表示。

上周，美联储主席叶伦在国会作证时重申，如果经济继续扩张，美国将在今年晚些时候升息。

圣路易斯联储总裁布拉德周一在接受福克斯商业新闻网采访时说，美联储在9月升息的机率超过了50%。

美元指数 上涨0.2%，尾盘报98.035，稍早触及4月23日以来最高98.088。

美元兑欧元 持稳在1.08280美元，希腊上周与债权人达成协议，该国将留在欧元区。

美元兑日圆 在欧洲交易时段触及四周半峰值124.390日圆，后缩减涨幅至124.265日圆，较上周五上涨0.1%。

美国指标公债收益率上扬2个基点，报2.372%。

外汇市场交投清淡，因日本今日为公共假日，且目前是夏季放假高峰期，分析师称。

另外，新西兰元兑美元从六年低位反弹，之前该国总理约翰基的讲话让投资者稍作喘息，三思新西兰元下滑的程度。

新西兰元兑美元 上扬0.9%，报0.6569美元，上周触及六年低位0.6498美元。

分析师称，总理在内阁会议后举行的记者会上表示，新西兰元在过去年一年累计下跌了25%，降幅快于预期。

新西兰央行周三将举行会议，预计央行将进一步降息以支撑成长。但交易商称，总理的讲话对于那些押注央行将加大力度，降息50个基点的押注不利。

金价周一急挫多达4%，也扶助支撑美元，但对加元 、澳元 和挪威克朗施压，这三种货币通常受商品价格走势驱动。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0825 1.0828 -0.03 -10.52 1.2097

美元/日圆 124.25 124.07 +0.15 +3.82 119.68

欧元/日圆 134.54 134.39 +0.11 -7.07 144.77

美元/瑞郎 0.9637 0.9614 +0.24 -3.06 0.9941

英镑/美元 1.5563 1.5608 -0.29 -0.06 1.5573

美元/加元 1.2992 1.2970 +0.17 +11.83 1.1618

澳元/美元 0.7367 0.7370 -0.04 -9.81 0.8168

欧元/瑞郎 1.0440 1.0412 +0.27 -13.19 1.2026

欧元/英镑 0.6950 0.6942 +0.12 -10.38 0.7755

新西兰元/美元 0.6557 0.6511 +0.71 -15.90 0.7797

美元/挪威克朗 8.2359 8.1743 +0.75 +10.22 7.4720

欧元/挪威克朗 8.9151 8.8505 +0.73 -1.37 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6144 8.6529 -0.44 +10.50 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3383 9.3694 -0.33 -1.38 9.4688