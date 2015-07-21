《全球汇市》欧元从三个月低点反弹，日圆受日本央行总裁讲话提振上涨

* 欧元兑美元从三个月低点反弹1%

* 在日本央行总裁讲话谈及QE和通胀后，日圆兑美元上涨

* 美元指数从三个月高位回落

* 澳洲央行预计澳元进一步走软-会议记录

路透纽约7月21日 - 欧元兑美元周二从三个月低点反弹，因对希腊的悲观情绪缓和，令交易商减少空头押注，而日圆兑美元上涨，因日本央行总裁对通胀的言论利多日圆。

商品货币攀升，部分因金价近期跌势暂歇。

尽管周二回软，但预计美元在未来几周将再度走强，因交易商预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前升息。美联储主席叶伦和其他美联储官员都表示，如果美国经济继续增强，今年稍晚升息合适。

“投资人所持欧元空头过多，这只是一些轧平仓位的动作,”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示。

欧元势将录得逾一周最大单日升幅，因希腊正应债权人要求实施严苛的措施，以获得资金，避免破产。

纽约尾盘，欧元兑美元 升1.1%，报1.0940美元，之前一度再度测试周一所创的近三个月低点1.0808美元。本月迄今，欧元大跌1.7%。

美元兑日圆 跌0.3%，报123.95日圆，在亚洲交易时段一度升至五周高位124.48日圆。

日本央行总裁黑田东彦表示，预计通胀将达到央行设定的2%目标，并表示不需要追加量化宽松政策。

欧元和日圆走强拖累美元指数 跌0.7%，至97.321，周二稍早触及三个月高位98.151。

美股和欧股下滑，带动了对美国公债的避险需求。美国公债收益率 下滑也是美元回落的原因之一。

另外，金市在周一暴跌后回稳，扶助包括加元、新西兰元和澳元在内的商品货币。

但澳洲央行最新一次会议之会议记录预计，已经位于六年低点的澳元将会继续走贬。

澳元兑美元 升0.8%，报0.7426美元。新西兰元兑美元 跳升1.2%，报0.6635美元。