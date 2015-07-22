《全球汇市》美元止跌反弹，英国央行会议记录提振英镑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 美元指数在录得一个月最大跌幅后反弹
* 美国成屋销售数据强劲，重燃对美元的买盘
* 英镑攀升，因英国央行会议记录暗示即将升息
* 在日本央行总裁讲话后，日圆持坚
路透纽约7月22日 - 美元周三上涨，昨日录得一个月最大单日跌幅，英镑走强，因英国央行上次货币政策会议记录暗示一些委员支持升息。
在日本央行总裁黑田东彦周二表示，预计通胀将加速，并表示不需要追加量化宽松政策后，日圆周三兑美元持稳，兑欧元走强。
分析师表示，因希腊债务危机缓和，交易商还在揣摩美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的时机，本周汇市表现无精打采。
“市场没什么方向，”野村证券国际汇市策略师Charles St-Arnaud表示，“随着商品价格下滑，美元显示出一些力道。海外市场有一些厌恶风险情绪。”
美元指数 升0.3%，报97.595。周二美元指数下挫0.71%，为6月17日来最大单日跌幅，部分因美国企业业绩疲弱。
今日美国公布6月成屋销售年率升至八年半最高，带动美元涨至日高。
商品价格走软也支撑了美元的小幅反弹。布兰特原油期货 收低1.6%，现货金 降至五年低点。
英镑兑美元 升0.25%，报1.5599美元，英镑兑欧元 升0.6%，报0.6991英镑。
根据英国央行公布的7月8日会议记录，在英国央行总裁卡尼近期表示可能在年底左右升息后，多位委员的态度转向赞成升息。
减少货币刺激措施的预期也提振日圆。周二，日本央行总裁黑田东彦暗示不再需要更多量化宽松政策，因他认为就业市场吃紧推高通胀。
日圆兑美元 下滑0.2%，报124.07日圆，欧元兑日圆 跌0.2%，报135.28日圆。
包括澳元、新西兰元和加元等商品货币仍下滑，在过去一个月商品货币受美元大涨拖累。
新西兰元兑美元 跌0.7%，报0.6585美元，略高于上周触及的六年低点，市场焦点转向周四新西兰央行的货币政策决定，分析师预计将降息至少25个基点。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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