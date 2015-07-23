《全球汇市》欧元上涨，因希腊议会通过第二轮改革计划

* 欧元兑美元触及1.10美元之上的一周高位，因空头出脱押注

* 美元指数缩减跌幅，因上周美国初请失业金人数为1973年来最少

* IMF警告日圆疲弱及美元进一步走强

* 新西兰央行降息幅度不及部分投资人预期，新西兰元跳升

路透纽约7月23日 - 欧元周四走强，兑美元一度升穿1.10美元，为一周来首见，因希腊议会通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。

美元兑其他主要货币升势停滞，尽管预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前升息。

希腊为获得救助采取的最新行动，“被视为是对欧元有利的。投资人甚至可能会认为希腊主动与债权人重启谈判，” Wells Fargo Advisors全球市场策略师Paul Christopher表示。

但其他分析师对欧元涨势不以为然，指希腊长期偿债能力以及是否能留在欧元区仍成疑。

“市场一直在作空欧元。时不时出现一些(空头回补)也不足为奇，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov称。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.6%，报1.1000美元，欧元兑日圆 也涨0.6%，报136.19日圆。

在美国政府公布，上周初请失业金降至25.5万，为1973年11月来最低后，美元一度缩减跌幅。该数据巩固了就业市场不断改善，可能允许美联储早至9月就升息的观点。

美元之后恢复稍早的跌势，因美国公债收益率降至两周低点，受美股扩大跌幅以及商品价格下滑引发通缩忧虑影响。美元兑日圆 跌0.1%，报123.79日圆，但高于全球汇市日内低点123.68日圆。

美元指数 跌0.5%，报97.094。

在国际货币基金组织(IMF)警告日本不要过分依赖汇率疲弱，来重新带动经济增长后，日圆一度处于守势。

IMF还警告美元进一步上涨可能损及其他经济体。

在其他主要货币中，新西兰元涨幅最大，之前该国央行宣布降息，但幅度不如部分人士预期那么大，且央行口头打压新西兰元的力度减弱。