《全球汇市》美元小涨，受海外经济成长前景疲弱支撑

* 美元兑除日圆外多数主要货币持坚

* 美股下挫，新屋销售下跌限制美元涨幅

* 澳元下滑，因中国PMI数据触及15个月低点

* 美联储雇员预计今年升息一次

路透纽约7月24日 - 美元周五兑多数主要货币小涨，因数据显示海外经济成长迟滞，而澳元兑美元跌至六年低点，因中国公布的制造业指数降至15个月最低。

近期美国公布的经济数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)认为经济足够强劲，能令其早至9月就结束近零利率政策的观点，美元多头去年开始就一直的预期美联储升息。

“对全球经济成长的忧虑重燃。引发资金流入美元。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位48.2，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。

周五公布的调查显示，尽管企业持续降价，但欧元区7月企业活动热度低于预期，欧元贬值未能提振出口需求。Markit欧元区7月综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的四年高点54.2降至53.7。路透调查预计为降至54.0。

纽约尾盘，美元指数 升0.2%，报97.274，本周降幅缩窄至0.6%。

美股转跌，势将连跌第四日，令美元从稍早触及的高位回软。

欧元兑美元 跌0.05%，报1.0977美元，美元兑日圆 跌0.1%，报123.71日圆。

美联储政策制定者可能在下周会议后的声明中为升息时机提供线索。

美联储周五发布的雇员预估显示他们预计年底前升息一次，25个基点。

“下周的会议可能是一次信号会议，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

一些分析师表示，有足够的风险可能令美联储在今年不升息，包括中国股市动荡以及油价和其他商品价格重启跌势。

周五美国公布6月新屋销售意外大跌6.8%，提醒投资人尽管美国经济表现比许多其他经济体要好，但还远谈不上强劲。

在其他主要货币中，澳元兑美元 大跌逾1%，至六年低点0.7280美元。澳元通常是中国贸易情况的风向标。

同全球商品价格相关的其他货币也承压，因中国PMI数据疲弱。新西兰元兑美元 跌0.6%，报0.6568美元。