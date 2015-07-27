更新版 1-《全球汇市》美元重挫，中国股市暴跌刺激避险需求

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
* 欧元受助于投资人缩减空头仓位
* 美国核心资本财出货下滑0.1%，令美元承压
* 关注美联储明后两天货币政策会议 (新增文末表格)
路透纽约7月27日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在近两周低点附近，此前中国股市上证指数创八年最大单日跌幅，刺激了对避险日圆的需求，并令交易商缩减欧元空头押注。
中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 欧股受拖累，下挫逾2%，美股标普500指数 也触及逾两周低点。
分析师表示，在股市中遭遇亏损的交易商可能透过结清欧元空头押注来加以弥补，这扶助欧元兑美元上涨。欧元兑美元 纽约尾盘升1.04%，报1.10960美元，接近两周高位1.11295美元。
“当(交易商)在股市投资上遭遇亏损时，他们会选择出售亏损的股票，也会回补欧元空头仓位，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman称。
美元兑日圆 尾盘跌0.45%，报123.240日圆，盘中触及近两周低点123.010日圆。
美国商务部周一表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，此前为连续两个月下滑。但6月核心资本财出货下滑0.1%，该数据被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。
“这可能在一定程度上抑制了对美联储会在9月升息的预期，”EverBank World Markets副总裁Mike Meyer表示。
Meyer称，交易商更关注出货数据，因那些数据可能反映在将于周四出炉的第二季国内生产总值(GDP)数据中。
市场也关注美联储周二和周三的货币政策会议，将留意是否政策制定者会为升息时机提供线索。在过去一个月，对美联储可能早至9月就开始升息的预期升温，是美元上涨背后的主要因素。
美元兑瑞郎 反弹，尾盘升0.07%，报0.96300瑞郎。
美元指数 尾盘跌0.73%，报96.538，接近日低96.288，这是7月14日来最低。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1091 1.0982 +0.99 -8.32 1.2097
美元/日圆 123.22 123.79 -0.46 +2.96 119.68
欧元/日圆 136.71 135.94 +0.57 -5.57 144.77
美元/瑞郎 0.9623 0.9623 +0.00 -3.20 0.9941
英镑/美元 1.5556 1.5512 +0.28 -0.11 1.5573
美元/加元 1.3038 1.3048 -0.08 +12.22 1.1618
澳元/美元 0.7268 0.7280 -0.16 -11.02 0.8168
欧元/瑞郎 1.0674 1.0567 +1.01 -11.24 1.2026
欧元/英镑 0.7128 0.7077 +0.72 -8.09 0.7755
新西兰元/美元 0.6600 0.6571 +0.44 -15.35 0.7797
美元/挪威克朗 8.1716 8.2010 -0.36 +9.36 7.4720
欧元/挪威克朗 9.0590 9.0138 +0.50 +0.22 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5053 8.5862 -0.94 +9.11 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4366 9.4312 +0.06 -0.34 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开