更新版 1-《全球汇市》美元重挫，中国股市暴跌刺激避险需求

* 欧元受助于投资人缩减空头仓位

* 美国核心资本财出货下滑0.1%，令美元承压

* 关注美联储明后两天货币政策会议 (新增文末表格)

路透纽约7月27日 - 美元兑一篮子主要货币周一徘徊在近两周低点附近，此前中国股市上证指数创八年最大单日跌幅，刺激了对避险日圆的需求，并令交易商缩减欧元空头押注。

中国股市沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅，券商能源等权重板块领跌，两市再现千股跌停。 欧股受拖累，下挫逾2%，美股标普500指数 也触及逾两周低点。

分析师表示，在股市中遭遇亏损的交易商可能透过结清欧元空头押注来加以弥补，这扶助欧元兑美元上涨。欧元兑美元 纽约尾盘升1.04%，报1.10960美元，接近两周高位1.11295美元。

“当(交易商)在股市投资上遭遇亏损时，他们会选择出售亏损的股票，也会回补欧元空头仓位，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman称。

美元兑日圆 尾盘跌0.45%，报123.240日圆，盘中触及近两周低点123.010日圆。

美国商务部周一表示，扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.9%，此前为连续两个月下滑。但6月核心资本财出货下滑0.1%，该数据被政府用于计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

“这可能在一定程度上抑制了对美联储会在9月升息的预期，”EverBank World Markets副总裁Mike Meyer表示。

Meyer称，交易商更关注出货数据，因那些数据可能反映在将于周四出炉的第二季国内生产总值(GDP)数据中。

市场也关注美联储周二和周三的货币政策会议，将留意是否政策制定者会为升息时机提供线索。在过去一个月，对美联储可能早至9月就开始升息的预期升温，是美元上涨背后的主要因素。

美元兑瑞郎 反弹，尾盘升0.07%，报0.96300瑞郎。

美元指数 尾盘跌0.73%，报96.538，接近日低96.288，这是7月14日来最低。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1091 1.0982 +0.99 -8.32 1.2097

美元/日圆 123.22 123.79 -0.46 +2.96 119.68

欧元/日圆 136.71 135.94 +0.57 -5.57 144.77

美元/瑞郎 0.9623 0.9623 +0.00 -3.20 0.9941

英镑/美元 1.5556 1.5512 +0.28 -0.11 1.5573

美元/加元 1.3038 1.3048 -0.08 +12.22 1.1618

澳元/美元 0.7268 0.7280 -0.16 -11.02 0.8168

欧元/瑞郎 1.0674 1.0567 +1.01 -11.24 1.2026

欧元/英镑 0.7128 0.7077 +0.72 -8.09 0.7755

新西兰元/美元 0.6600 0.6571 +0.44 -15.35 0.7797

美元/挪威克朗 8.1716 8.2010 -0.36 +9.36 7.4720

欧元/挪威克朗 9.0590 9.0138 +0.50 +0.22 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5053 8.5862 -0.94 +9.11 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4366 9.4312 +0.06 -0.34 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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