更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元和日圆反弹，关注焦点转向美联储会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 交易商关注周三发布的美联储政策声明
* 中国股市跌幅受限扶助美元表现
* 中国忧虑犹存，限制美元涨幅
* 美国消费者信心疲弱重压美元 (新增汇率表格)
路透纽约7月28日 - 美元兑欧元和日圆周二反弹，交易商在后两种货币上涨后锁定获利，且因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的政策声明基调强硬而看好美元。
交易商称，市场预期美联储可能会进一步支持9月升息的预期，这扶助提振美元。周一中国股市录得八年来最大单日跌幅，美元受累走软。
周一，欧元兑美元触及两周高位1.11295美元，美元兑日圆触及约两周低位123.010日圆。
“我认为在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，你不想作空美元，”Brown Brothers Harriman的汇市策略师Win Thin在谈到FOMC会议时表示。
美联储升息预计将吸引投资资金流入美国，从而提振美元。
中国股市沪综指周二收跌1.7%至逾半个月新低，周一重挫8.5%。这促使部分交易商买入避险日圆，并卖出欧元空头押注，扶助推高欧元。
中国股市周二波动放缓使美元得以收复部分失地。美元兑瑞郎 早盘触及逾三个月最高0.96740瑞郎。
不过，分析师表示，中国股市疲弱是否会影响美联储升息时机的不确定性，限制了美元涨幅。
“存在中国经济放缓的程度超过我们预期的可能性，这可能促使美联储推迟升息，”巴克莱驻纽约的汇市研究部全球主管Jose Wynne表示。不过，他指出，他仍预计美联储将在9月升息。
周二公布的数据显示，美国7月消费者信心指数触及2014年9月以来最低。美元因此承压。
欧元兑美元 尾盘跌0.41%，报1.10430美元。美元兑日圆 上扬0.31%，报123.620日圆。美元兑瑞郎 尾盘上涨0.11%，报0.96350瑞郎。
美元指数 尾盘上扬0.25%，报96.745，从周一触及的近两周低位96.288反弹。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1058 1.1091 -0.30 -8.59 1.2097
美元/日圆 123.55 123.22 +0.27 +3.23 119.68
欧元/日圆 136.62 136.71 -0.07 -5.63 144.77
美元/瑞郎 0.9620 0.9623 -0.03 -3.23 0.9941
英镑/美元 1.5609 1.5556 +0.34 +0.23 1.5573
美元/加元 1.2918 1.3038 -0.92 +11.19 1.1618
澳元/美元 0.7334 0.7268 +0.91 -10.21 0.8168
欧元/瑞郎 1.0643 1.0674 -0.29 -11.50 1.2026
欧元/英镑 0.7085 0.7128 -0.60 -8.64 0.7755
新西兰元/美元 0.6684 0.6600 +1.27 -14.27 0.7797
美元/挪威克朗 8.1644 8.1716 -0.09 +9.27 7.4720
欧元/挪威克朗 9.0342 9.0590 -0.27 -0.06 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5633 8.5053 +0.68 +9.85 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4724 9.4366 +0.38 +0.04 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 母红/张涛; 审校 利棣儿/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”