《全球汇市》美元走强，因美联储对就业市场的评估暗示升息将近

* 美联储对就业市场前景的评估更加乐观，鼓舞美元多头买入

* 美联储声明公布后美元一度走低，但很快逆转颓势

* 澳元和其他商品货币承压

路透纽约7月29日 - 美元兑一篮子货币周三小涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对就业市场的评估更加乐观，支持了部分交易员有关美国最早将在9月升息的看法。

联邦公开市场委员会(FOMC)的最新声明确认了美联储准备在年底前结束近零利率政策的普遍观点。

尽管通胀仍低于联储设定的2%目标，以及包括欧洲债务危机，和最近中国股市暴跌等海外因素使升息时机复杂化，但多数分析师认为，近零利率时代即将结束。

“9月升息绝对是可能的，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Joe O'Leary表示。

一项7月23日公布的路透调查显示，分析师的普遍预期是，联储将在9月升息25个基点，然后在12月会议上再升息25个基点。

看涨美元的交易商指出，FOMC承认，近几个月“就业岗位稳健增长”。

声明公布之初，美元一度走软，但很快反弹至平盘之上。

“美元最初走软是跳膝反应。此份声明将可能被视为向暗示9月升息完全可能迈出的一小步，”Commonwealth Foreign Exchange Inc.的首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元兑日圆 尾盘上扬0.3%，报123.91日圆。欧元兑美元 跌0.7%，报1.0983美元。

美元指数 上扬0.4%，报97.159。

另外，油价 盘初下跌给澳元和其他商品货币施加下档压力。油市稍后反弹扶助这些货币缩减跌幅，但在被认为对通胀基调强硬的FOMC声明公布后，重拾跌势。

澳元兑美元 尾盘下跌0.6%，报0.7291美元。新西兰元兑美元 回落0.3%，报0.6670美元。