《全球汇市》美元攀升，因美国经济成长支持升息观点

* 美国GDP数据巩固对今年美联储升息的预期

* 美元兑主要货币走强

* 美元兑日圆触及七周高位后回软

* 金融时报有关IMF的报导令市场对希腊救助产生疑虑

路透纽约7月30日 - 美元兑一篮子货币周四升至一周高位，因美国公布的数据显示第二季美国经济成长加快，这巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将早至9月就升息的预期。

美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，低于分析师预估的2.6%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。

周三美联储声明指出，美国经济已经克服了首季成长放缓的问题，并正温和扩张，近几个月“就业增长稳健”，这为联储在9月会议上可能升息敞开了大门。一些交易员认为该声明对美元利多。

“最新的GDP报告证实了美联储有关首季经济成长疲弱是暂时性的陈述，”美银美林G10汇市策略师Ian Gordon表示，“他们升息的门槛不是非常高。”

美元指数 升0.5%，报97.496，盘中触及一周高位97.773。

美元兑日圆 升至七周高位124.58日圆，之后回落至124.12日圆，当日升0.2%。

欧元兑美元 跌0.5%，报1.0925美元，盘中跌至一周低点1.0894美元。

在金融时报报导，国际货币基金组织(IMF)在希腊达成全面改革协议前不会正式参与同希腊的救助磋商后，欧元遭遇进一步抛压。

尽管近期公布的经济数据令美国升息的可能性上升，但一些分析师仍谨慎认为希腊悬而未决的债务危机以及中国金融市场动荡可能恶化，会迫使美联储推迟9月升息的计划。

“还不算是板上钉钉，但我们仍预计有可能在9月升息，这取决于美国数据是否保持强劲。”RBC Capital Markets高级汇市策略师Sue Trinh表示。

美元重启升势令商品价格承压，商品货币也随之走软。