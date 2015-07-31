《全球汇市》美元受劳工成本数据拖累下挫，但7月上扬近2%

* 美元指数7月上扬近2%

* 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话后美元缩减跌幅

* 强劲的核心通胀数据提振欧元

* 下周聚焦关键的美国就业数据

路透纽约7月31日 - 美元兑一篮子货币周五以下滑结束表现不错的一个月，因美国第二季雇佣成本增幅创纪录新低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚升息的押注有所收敛。

欧元区公布的通胀数据令人鼓舞，欧元兑美元在周四下滑后今日强劲反弹。

布兰特原油期货 重挫近3%，拖累挪威克郎、澳元等商品货币，但随着美元因劳工成本数据令人失望而下挫，商品货币也回升。

美国劳工部称，一项衡量劳工成本的广泛指标雇佣成本指数第二季小幅增长0.2%，为1982年第二季开始记录以来最小增幅，首季增长0.7%。 一些分析师认为雇佣成本至少增长0.5%才能确保美联储升息，并可能早至9月。

“数据令所有人都措手不及，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在接受华尔街日报专访时淡化了雇佣成本数据的影响，称最新经济增长数据提升了美联储9月升息的机率后，美元尾盘缩减跌幅。

美元指数 跌0.33%，报97.230，盘中一度大跌逾1%，7月美元指数升1.8%。

欧元兑美元 升逾0.4%，报1.0981美元，本月降幅降至1.4%。

美元兑日圆 跌0.2%，报123.93日圆，周四一度升至近七周高位，7月美元兑日圆升1.2%。

分析师表示，对美元来说，下一个重要时刻将是美国公布7月就业报告，如果显示就业进一步增长，可能刺激交易商增加多美元的多头押注。

另外，同油价和商品价格走势息息相关的货币周五稍早下滑，因担心全球供应过剩及中国需求不断降低，之后因美元下滑而反弹。

美元兑挪威克郎 收平，报8.1667克郎，本月上扬4.1%。