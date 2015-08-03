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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 15:44 BJT

《全球汇市》美元指数下跌，欧元交易商等待希腊股市重开

Aug 3 (路透) - 纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0974 1.0987 -0.12 -9.28 1.2097

美元/日圆 124.06 123.92 0.11 3.85 119.68

欧元/日圆 136.17 136.08 0.07 -6.23 144.77

美元/瑞郎 0.9672 0.9655 0.18 -2.71 0.9941

英镑/美元 1.5638 1.5622 0.10 0.42 1.5573

美元/加元 1.3132 1.3086 0.35 13.03 1.1618

澳元/美元 0.7290 0.7302 -0.16 -10.75 0.8168

新西兰元/美元 0.6590 0.6582 0.12 -15.48 0.7797

欧元/瑞郎 1.0615 1.0615 0.00 -11.73 1.2026

欧元/英镑 0.7010 0.7028 -0.26 -9.61 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4738 9.4761 -0.02 0.69 9.4688

美元/挪威克朗 8.1877 8.1722 0.19 9.58 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/孙国玉/汪红英/李春喜; 审校 于春红/王洋/高琦/张明钧)

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