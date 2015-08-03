《全球汇市》美元上涨，因投资人预计就业数据将巩固升息预期

* 关注美国周五公布的就业数据

* 美国7月制造业活动指数下滑

* 希腊股市暴跌，欧元受挫

* 油价下跌拖累加元创10年最低

路透纽约8月3日 - 美元上涨，投资人关注周五公布的美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。

强劲的就业增长可能提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息的预期，许多投资人预计可能在9月就开始升息。

根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。

“周五将出炉的就业市场数据是重大事件，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场策略部门全球主管Win Thin表示，“美联储准备好升息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。”

许多投资人预计即便其他经济指标显示成长乏力和通胀仍低，但美联储仍可能会升息。

美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。 数据公布后，美元稍早缩减涨幅。

另外，美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，6月为53.5，但仍高于50的枯荣分水岭。

希腊股市在休市五周后重开，以暴跌作收，支撑美元兑欧元。

“希腊股市暴跌令欧元小幅承压，”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。

美元兑欧元 尾盘报1.0948美元。

美元指数 报97.508，当日升0.17%，但低于上周四触及的一周高位97.773。

数据显示，欧元区7月制造业活动增速较之前预期更快，欧元跌势受限。

加元和新兴市场货币走软，因油价下挫。