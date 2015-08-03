更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因投资人预计就业数据将巩固升息预期

* 关注美国周五公布的就业数据

* 美国7月制造业活动指数下滑

* 希腊股市暴跌，欧元受挫

* 油价下跌拖累加元创10年最低 (新增文末收盘表格)

路透纽约8月3日 - 美元上涨，投资人关注周五公布的美国就业数据，预计将显示就业市场仍在增强。

强劲的就业增长可能提振美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息的预期，许多投资人预计可能在9月就开始升息。

根据路透访查的100位分析师预估中值，7月非农就业岗位预计增加22.3万。

“周五将出炉的就业市场数据是重大事件，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场策略部门全球主管Win Thin表示，“美联储准备好升息，如果就业数据强劲，增幅超过20万，那么升息就能在正轨上。”

许多投资人预计即便其他经济指标显示成长乏力和通胀仍低，但美联储仍可能会升息。

美国6月消费者支出增速为四个月来最慢，因对汽车的需求放缓，表明美国经济增长动能在第二季末有所减弱。 数据公布后，美元稍早缩减涨幅。

另外，美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，6月为53.5，但仍高于50的枯荣分水岭。

希腊股市在休市五周后重开，以暴跌作收，支撑美元兑欧元。

“希腊股市暴跌令欧元小幅承压，”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。

美元兑欧元 尾盘报1.0948美元。

美元指数 报97.508，当日升0.17%，但低于上周四触及的一周高位97.773。

数据显示，欧元区7月制造业活动增速较之前预期更快，欧元跌势受限。

加元和新兴市场货币走软，因油价下挫。

加元兑美元 跌至逾十年最低的1.3175加元，为2004年9月来最低。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0949 1.0987 -0.35 -9.49 1.2097

美元/日圆 124.01 123.92 +0.07 +3.62 119.68

欧元/日圆 135.83 136.08 -0.18 -6.18 144.77

美元/瑞郎 0.9692 0.9655 +0.38 -2.50 0.9941

英镑/美元 1.5584 1.5622 -0.24 +0.07 1.5573

美元/加元 1.3151 1.3086 +0.50 +13.20 1.1618

澳元/美元 0.7284 0.7302 -0.25 -10.82 0.8168

欧元/瑞郎 1.0610 1.0615 -0.05 -11.77 1.2026

欧元/英镑 0.7023 0.7028 -0.07 -9.44 0.7755

新西兰元/美元 0.6560 0.6582 -0.33 -15.87 0.7797

美元/挪威克朗 8.2518 8.1722 +0.97 +10.44 7.4720

欧元/挪威克朗 9.0348 8.9765 +0.65 -0.05 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6514 8.6195 +0.37 +10.98 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4736 9.4761 -0.03 +0.05 9.4688