更正-《全球汇市》美元上涨，因亚特兰大联储总裁称支持9月升息

(更正：正文第四段应为“他被视为关键一票”，而非“本来市场认为他的投票会摇摆不定”)

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特讲话令市场重燃9月升息预期

* 美元稍早下滑，提振油价和商品价格

* 澳洲央行软化汇率立场后澳元跳涨

* 加元兑美元跌至11年低点

路透纽约8月4日 - 美元周二上涨，因亚特兰大联储总裁洛克哈特表达了支持9月升息的观点，尽管近期公布的薪资和制造业活动等一系列经济数据令人失望。

洛克哈特向华尔街日报表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持在9月升息。

洛克哈特在美联储设定政策的联邦公开市场委员会中以立场中立着称，是美联储主席叶伦政策立场的拥护者，他是今年具有投票权的五位地区联储银行总裁之一。

“他被视为关键一票，且他已经变得对通胀愈发强硬，”美银美林G10汇市策略师Ian Gordon表示。

洛克哈特的讲话提振美元。美元之前兑多数主要货币陷于窄幅区间内，美元稍早下滑一度带动商品相关货币。

纽约尾盘，美元指数 升0.5%，报97.957，扭转稍早跌势。

美元兑日圆 升0.3%，报124.33日圆，欧元兑美元 跌0.6%，报1.0883美元。

上周五美国公布第二季薪资增幅为历来最小，周一美国一民间制造业活动指标又意外下滑，令投资人对美联储是否可能在9月升息的疑虑增加。

对美联储可能推迟升息的押注拖累美元，但令加元等原油和商品相关货币回稳。

加元兑美元 跌至2004年8月来最低水准，尾盘报1.3182加元。

商品市场受到对供应过剩及中国需求不断下滑的担忧打压。

布兰特原油期货 跌至六个月低点，之后反弹1%，收报49.99美元；指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.35%。