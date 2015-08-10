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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 15:49 BJT

《全球汇市》美元录得升幅，受美联储加息预期渐浓的支撑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0965 1.0965 0.00 -9.36 1.2097

美元/日圆 124.49 124.21 0.23 4.21 119.68

欧元/日圆 136.50 136.20 0.22 -6.00 144.77

美元/瑞郎 0.9811 0.9833 -0.22 -1.31 0.9941

英镑/美元 1.5473 1.5495 -0.14 -0.64 1.5573

美元/加元 1.3159 1.3128 0.24 13.26 1.1618

澳元/美元 0.7376 0.7416 -0.54 -9.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6593 0.6616 -0.35 -15.44 0.7797

欧元/瑞郎 1.0766 1.0780 -0.13 -10.48 1.2026

欧元/英镑 0.7083 0.7082 0.01 -8.67 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.6178 9.6173 0.01 2.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.2595 8.2670 -0.09 10.54 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/孙国玉/孙茉莉/李春喜 审校 张明钧/于春红/蔡美珍)

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