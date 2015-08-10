《全球汇市》美元走低，因乐观情绪刺激投资者出脱美元看涨押注

* 希腊和中国乐观情绪促使部分投资者出脱美元多头头寸

* 美元指数脱离周五触及的近四个月高位

* 澳元和新西兰元在下跌超过1%后缩减跌幅

路透纽约8月10日 - 美元兑欧元周一走低，因对全球经济的乐观情绪促使长期看涨美元的交易商缩减美元/欧元多头头寸。

中国周末公布的经济数据疲弱盘初引发市场担忧，并拖累澳元和新西兰元等商品货币走软，但对中国政府将祭出进一步刺激举措的希望盖过了上述担忧。

I

另外，对希腊与国际债权人可能在周二前达成数百亿欧元救助协议的预期点燃了对该国的乐观情绪。分析师称，乐观情绪促使交易商出脱部分美元多头头寸，转而青睐欧元。

“(交易商)出脱部分美元多头头寸，”德意志银行驻纽约的外汇策略部全球主管Alan Ruskin表示。美元指数自2014年5月初以来累积攀升约23%。

美元长期升势主要得益于市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)倾向于升息。升息预计将吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

美元指数 跌0.38%，报97.186，脱离了上周五触及的近四个月高位，当时因稳健的美国就业数据导致美联储升息预期升温。

尽管分析师指出，市场将密切关注周二公布的美国7月零售销售数据，以寻找美联储升息时机的线索，但他们表示，对全球经济的乐观情绪今日主导汇市交易，对美联储升息时间的臆测退居次席。

“过去数周被市场消化的题材是非常负面的亚洲消息，非常负面的商品市场消息，以及欧洲情势发展前景不明朗等，”CitiFX的G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示。“市场仿佛在说：我们可能太一边倒了，”他在谈到交易商缩减一边倒看涨美元的头寸时补充说。

商品价格反弹也扶助澳元和新西兰元缩减跌幅，之前两个货币均下跌约1%。