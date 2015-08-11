《全球汇市》人民币创逾20年来最大单日跌幅，因人民币中间价贬值近2%

* 中国大幅贬值人民币，人民币跌至三年低点

* 中国央行改变人民币中间价制定方法

* 澳元和新西兰元因此受打击

* 欧元兑美元上涨

路透纽约8月11日 - 人民币周二创逾20年来最大跌幅，触及三年新低，因此前中国央行出人意料地让人民币中间价一次性贬值近2%，在市场掀起轩然大波，不少分析师认为货币战争的阴影渐近。

中国央行将此举称为“一次性贬值”，并表示这是向人民币汇率市场化方向迈进。不过此前中国公布的一系列数据疲弱，一些分析师认为选择在此时调整汇率中间价，表明当局意在提高出口竞争力。

“这是非常重大的举措，完全出乎意料，”Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand表示，“市场担心的是中国央行之所以祭出这一措施，是因为担心中国经济成长放缓得太严重。”

人民币/美元的中间价定在6.2298元，周一的中间价为6.1162。中国央行表示，自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价。

人民币 大跌约2%，一度低见6.3391，为2012年9月以来新低，也是该货币1994年贬值以来最大跌幅。

人民币 在离岸市场扩大跌幅，一度触及逾三年半最低的6.4212，交易商称这预示人民币在在岸汇市可能进一步下挫。

欧元兑美元升至一周半最高的1.10890美元，之后缩减涨幅。一些分析师表示，美元因人民币贬值而兑人民币、新西兰元和澳元上涨，这可能会影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的时机和进度。

这一不确定性扶助欧元兑美元走强。

“市场在消化美国升息进度放缓的可能性，因此美元兑欧元走软。”UBS Wealth Management新兴市场投资长Jorge Mariscal称。

美元指数 纽约尾盘升0.09%，报97.244。欧元兑美元 尾盘升0.21%，报1.10415美元，美元兑日圆 升0.37%，报125.105日圆。(完)

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