《全球汇市》美元挫至约一个月低点，人民币贬值令市场对美联储升息时间存疑

* 人民银行周三将人民币兑美元中间价设定在2012年10月来最低

* 美元普跌，交易商预计美联储推迟升息

路透纽约8月12日 - 美元兑一篮子货币周三挫至约一个月低点，因鉴于人民币续挫，市场质疑是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)还会在9月升息。

欧元兑美元触及逾一个月最高水准的1.12150美元，周三中国人民银行将人民币兑美元中间价设定在6.3306元，较周二更低。

欧元兑美元走强，因投资人担心中国的举措可能迫使美联储在下月无法升息。美联储升息预期令美元得益，因预计会带动投资资金流入美国。

“中国的举动令市场对全球经济状况产生的疑问多于解答，所以市场认为这会令美联储在9月升息的机率降低。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

美国短期利率期货走势显示，交易商认为美联储在9月16-17日会议上升息的机率不超过40%。

分析师还表示，为了出脱对人民币的多头押注，投资人回补了欧元的空头，从而带动了欧元兑美元走强。

“如果趋势持续，短期内欧元还有进一步上涨的空间。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

根据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周欧元净空头仓位达到113,394口，之前一周为104,008口。

人民币兑美元即期跌至6.4510元，创2011年8月以来最低。人民币在国际汇市中表现更差，触及6.5943元，为2011年初以来最低。

周二中国央行意外将人民币兑美元中间价大幅调降，令人民币贬值近2%。

欧元兑美元 升1.17%，报1.11710美元，美元兑日圆 尾盘跌0.75%，报124.195日圆。美元兑瑞郎 尾盘跌1.35%，报0.97525瑞郎。(完)

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