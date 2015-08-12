更新版 1-《全球汇市》美元挫至约一个月低点，市场预期美联储较晚升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增文末表格)
* 中国人民银行周三将人民币兑美元中间价设定在2012年10月来最低
* 美元普跌，交易商预计美联储推迟升息
路透纽约8月12日 - 美元兑一篮子货币周三挫至约一个月低点，因鉴于人民币续挫，市场质疑是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)还会在9月升息。
欧元兑美元触及逾一个月最高水准的1.12150美元，周三中国人民银行将人民币兑美元中间价设定在6.3306元，较周二更低。
欧元兑美元走强，因投资人担心中国的举措可能迫使美联储在下月无法升息。美联储升息预期令美元得益，因预计会带动投资资金流入美国。
“中国的举动令市场对全球经济状况产生的疑问多于解答，所以市场认为这会令美联储在9月升息的机率降低。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。
美国短期利率期货走势显示，交易商认为美联储在9月16-17日会议上升息的机率不超过40%。
分析师还表示，为了出脱对人民币的多头押注，投资人回补了欧元的空头，从而带动了欧元兑美元走强。
“如果趋势持续，短期内欧元还有进一步上涨的空间。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
根据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，上周欧元净空头仓位达到113,394口，之前一周为104,008口。
人民币兑美元即期跌至6.4510元，创2011年8月以来最低。人民币在国际汇市中表现更差，触及6.5943元，为2011年初以来最低。
周二中国人民银行意外将人民币兑美元中间价大幅调降，令人民币贬值近2%。
欧元兑美元 升1.17%，报1.11710美元，美元兑日圆 尾盘跌0.75%，报124.195日圆。美元兑瑞郎 尾盘跌1.35%，报0.97525瑞郎。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1156 1.1040 +1.05 -7.78 1.2097
美元/日圆 124.20 125.10 -0.72 +3.78 119.68
欧元/日圆 138.55 138.13 +0.30 -4.30 144.77
美元/瑞郎 0.9748 0.9877 -1.31 -1.94 0.9941
英镑/美元 1.5612 1.5572 +0.26 +0.25 1.5573
美元/加元 1.2975 1.3110 -1.03 +11.68 1.1618
澳元/美元 0.7375 0.7302 +1.00 -9.71 0.8168
欧元/瑞郎 1.0884 1.0908 -0.22 -9.50 1.2026
欧元/英镑 0.7149 0.7088 +0.86 -7.81 0.7755
新西兰元/美元 0.6613 0.6533 +1.22 -15.19 0.7797
美元/挪威克朗 8.1507 8.2747 -1.50 +9.08 7.4720
欧元/挪威克朗 9.0970 9.1415 -0.49 +0.64 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5930 8.6562 -0.73 +10.23 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.5937 9.5596 +0.36 +1.32 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”