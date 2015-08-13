更新版 1-《全球汇市》美元反弹，中国央行表态淡化货币战争疑虑

(新增文末表格)

* 中国央行的声明令市场再度聚焦美联储9月升息预期

* 人民币进一步走软，但跌势放缓

路透纽约8月13日 - 美元周四收复部分失地，此前中国央行表示，人民币没有进一步贬值的基础，令市场重新聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息的可能性。

在周三跌至近一个月低点后，美元指数周四上涨，因人民币跌势放缓，缓解了市场对于中国通过人民币大幅贬值来提高出口竞争优势的担忧。

中国人民银行还表示，将干预以稳定汇价。该声明帮助缓和了对货币战争的忧虑。

“随着中国央行的声明显示汇率调整目前接近完成，投资人不得不考虑美联储仍有可能在9月升息。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。

消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。

中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”

美国公布的数据显示，7月零售销售反弹，而6月零售销售也被上修，这一度提振美元。道明证券的Issa表示，在交易商获利了结后，美元缩减涨幅。

人民币兑美元 周四跌约0.2%，至6.3990人民币，周三曾触及约四年低点6.4510。在国际市场，人民币 也跌约0.2%，报6.4593。

欧元兑美元下滑，因对中国的担忧减轻。本周稍早，投资人一直在购回欧元，出脱人民币套利交易，扶助带动欧元兑美元升至逾一个月高位1.12150美元。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.16%，报1.11410美元。美元兑日圆 尾盘升0.18%，报124.440日圆。

美元指数 尾盘升0.20%，报96.452。美元兑瑞郎 升0.17%，报0.97700瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1148 1.1156 -0.07 -7.84 1.2097

美元/日圆 124.41 124.20 +0.17 +3.95 119.68

欧元/日圆 138.71 138.55 +0.12 -4.19 144.77

美元/瑞郎 0.9760 0.9748 +0.12 -1.82 0.9941

英镑/美元 1.5607 1.5612 -0.03 +0.22 1.5573

美元/加元 1.3055 1.2975 +0.62 +12.37 1.1618

澳元/美元 0.7355 0.7375 -0.27 -9.95 0.8168

欧元/瑞郎 1.0885 1.0884 +0.01 -9.49 1.2026

欧元/英镑 0.7139 0.7149 -0.14 -7.94 0.7755

新西兰元/美元 0.6570 0.6613 -0.65 -15.74 0.7797

美元/挪威克朗 8.2174 8.1507 +0.82 +9.98 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1714 9.0970 +0.82 +1.46 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4756 8.5930 -1.37 +8.72 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4510 9.5937 -1.49 -0.19 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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