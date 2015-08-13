更新版 1-《全球汇市》美元反弹，中国央行表态淡化货币战争疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增文末表格)
* 中国央行的声明令市场再度聚焦美联储9月升息预期
* 人民币进一步走软，但跌势放缓
路透纽约8月13日 - 美元周四收复部分失地，此前中国央行表示，人民币没有进一步贬值的基础，令市场重新聚焦美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息的可能性。
在周三跌至近一个月低点后，美元指数周四上涨，因人民币跌势放缓，缓解了市场对于中国通过人民币大幅贬值来提高出口竞争优势的担忧。
中国人民银行还表示，将干预以稳定汇价。该声明帮助缓和了对货币战争的忧虑。
“随着中国央行的声明显示汇率调整目前接近完成，投资人不得不考虑美联储仍有可能在9月升息。”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。
消息人士周四透露，针对短期汇率市场可能存在的情绪性波动，中国央行已窗口指导国内大型银行，明确要求大行以外汇代持方式在固定点位入场接盘，以避免市场出现连续性大幅波动。
中国央行行长助理张晓慧指出，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，从长期看人民币还是强势货币。“从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，中央银行有能力保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。”
美国公布的数据显示，7月零售销售反弹，而6月零售销售也被上修，这一度提振美元。道明证券的Issa表示，在交易商获利了结后，美元缩减涨幅。
人民币兑美元 周四跌约0.2%，至6.3990人民币，周三曾触及约四年低点6.4510。在国际市场，人民币 也跌约0.2%，报6.4593。
欧元兑美元下滑，因对中国的担忧减轻。本周稍早，投资人一直在购回欧元，出脱人民币套利交易，扶助带动欧元兑美元升至逾一个月高位1.12150美元。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.16%，报1.11410美元。美元兑日圆 尾盘升0.18%，报124.440日圆。
美元指数 尾盘升0.20%，报96.452。美元兑瑞郎 升0.17%，报0.97700瑞郎。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1148 1.1156 -0.07 -7.84 1.2097
美元/日圆 124.41 124.20 +0.17 +3.95 119.68
欧元/日圆 138.71 138.55 +0.12 -4.19 144.77
美元/瑞郎 0.9760 0.9748 +0.12 -1.82 0.9941
英镑/美元 1.5607 1.5612 -0.03 +0.22 1.5573
美元/加元 1.3055 1.2975 +0.62 +12.37 1.1618
澳元/美元 0.7355 0.7375 -0.27 -9.95 0.8168
欧元/瑞郎 1.0885 1.0884 +0.01 -9.49 1.2026
欧元/英镑 0.7139 0.7149 -0.14 -7.94 0.7755
新西兰元/美元 0.6570 0.6613 -0.65 -15.74 0.7797
美元/挪威克朗 8.2174 8.1507 +0.82 +9.98 7.4720
欧元/挪威克朗 9.1714 9.0970 +0.82 +1.46 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4756 8.5930 -1.37 +8.72 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4510 9.5937 -1.49 -0.19 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”