《全球汇市》美国数据令人鼓舞提振美元走强，欧元下滑

* 强劲的美国通胀和工业生产数据提振美元

* 以欧元为融资货币的融资套利交易平仓稍早提振欧元

* 中国似暂停引导人民币中间价下降

* 对中国将进一步令人民币贬值的担忧持续

路透纽约8月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，而欧元以下滑为表现不错的一周收关，尽管希腊议会批准了新的救助协议。

美元回稳，本周稍早因中国安排人民币贬值，在全球金融市场掀起轩然大波，并引发投资人对全球第二大经济体的担忧后，美元下滑。

“过去几日，美元回稳。经济数据继续显示出改善。”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

美元指数 升约0.1%，报96.670，本周下滑1%，为九周来最大跌幅。

美元兑日圆 跌0.1%，报124.28日圆，本周小幅收高。

美国政府公布，7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，工业生产增幅为八个月最大。但密西根大学消费者信心指数8月初值意外下滑，中和了之前两个数据的影响。

周五的经济数据令市场保持了对美联储将在年底前升息的预期。

周五稍早欧元走强，因投资人解除以欧元为融资币买进人民币 及其他新兴亚币的利差交易。由于得到反对党的支持，希腊总理齐普拉斯领导的政府周五在国会赢得足够票数，可通过新的纾困协议。 这也一度提振欧元。

但受最新的美国数据带动，美元反弹，欧元兑美元 在纽约尾盘跌0.3%，报1.1110美元，本周兑美元的升幅缩小至1.3%。

中国人民银行周五公布人民币兑美元中间价 为6.3975，较周四略涨，但本周人民币兑美元重挫创纪录的2.9%。

因应市场动荡，中国当局采取了措施，一定程度上缓解了对人民币贬值可能引发“货币战”的担忧。

但一些分析师表示，未来几个月中国可能会再度令人民币贬值，可能步幅更慢。

“人民币贬值2-3%不够，中国经济明显有问题。”巴克莱汇市策略师Jose Wynne称。(完)

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