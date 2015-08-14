《全球汇市》美国数据令人鼓舞提振美元走强，欧元下滑

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 强劲的美国通胀和工业生产数据提振美元
* 以欧元为融资货币的融资套利交易平仓稍早提振欧元
* 中国似暂停引导人民币中间价下降
* 对中国将进一步令人民币贬值的担忧持续
路透纽约8月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，而欧元以下滑为表现不错的一周收关，尽管希腊议会批准了新的救助协议。
美元回稳，本周稍早因中国安排人民币贬值，在全球金融市场掀起轩然大波，并引发投资人对全球第二大经济体的担忧后，美元下滑。
“过去几日，美元回稳。经济数据继续显示出改善。”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
美元指数 升约0.1%，报96.670，本周下滑1%，为九周来最大跌幅。
美元兑日圆 跌0.1%，报124.28日圆，本周小幅收高。
美国政府公布，7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，工业生产增幅为八个月最大。但密西根大学消费者信心指数8月初值意外下滑，中和了之前两个数据的影响。
周五的经济数据令市场保持了对美联储将在年底前升息的预期。
周五稍早欧元走强，因投资人解除以欧元为融资币买进人民币 及其他新兴亚币的利差交易。由于得到反对党的支持，希腊总理齐普拉斯领导的政府周五在国会赢得足够票数，可通过新的纾困协议。 这也一度提振欧元。
但受最新的美国数据带动，美元反弹，欧元兑美元 在纽约尾盘跌0.3%，报1.1110美元，本周兑美元的升幅缩小至1.3%。
中国人民银行周五公布人民币兑美元中间价 为6.3975，较周四略涨，但本周人民币兑美元重挫创纪录的2.9%。
因应市场动荡，中国当局采取了措施，一定程度上缓解了对人民币贬值可能引发“货币战”的担忧。
但一些分析师表示，未来几个月中国可能会再度令人民币贬值，可能步幅更慢。
“人民币贬值2-3%不够，中国经济明显有问题。”巴克莱汇市策略师Jose Wynne称。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)