更新版 1-《全球汇市》美国数据令人鼓舞提振美元走强，欧元下滑

* 强劲的美国通胀和工业生产数据提振美元
* 以欧元为融资货币的融资套利交易平仓稍早提振欧元
* 中国似暂停引导人民币中间价下降
* 对中国将进一步令人民币贬值的担忧持续
(新增文末收盘表格)
路透纽约8月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五小涨，因美国公布的生产者物价指数(PPI)和工业生产数据令人鼓舞，而欧元以下滑为表现不错的一周收关，尽管希腊议会批准了新的救助协议。
美元回稳，本周稍早因中国安排人民币贬值，在全球金融市场掀起轩然大波，并引发投资人对全球第二大经济体的担忧后，美元下滑。
“过去几日，美元回稳。经济数据继续显示出改善。”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
美元指数 升约0.1%，报96.670，本周下滑1%，为九周来最大跌幅。
美元兑日圆 跌0.1%，报124.28日圆，本周小幅收高。
美国政府公布，7月美国生产者物价指数(PPI)连升第三个月，工业生产增幅为八个月最大。但密西根大学消费者信心指数8月初值意外下滑，中和了之前两个数据的影响。
周五的经济数据令市场保持了对美联储将在年底前升息的预期。
周五稍早欧元走强，因投资人解除以欧元为融资币买进人民币 及其他新兴亚币的利差交易。由于得到反对党的支持，希腊总理齐普拉斯领导的政府周五在国会赢得足够票数，可通过新的纾困协议。 这也一度提振欧元。
但受最新的美国数据带动，美元反弹，欧元兑美元 在纽约尾盘跌0.3%，报1.1110美元，本周兑美元的升幅缩小至1.3%。
中国人民银行周五公布人民币兑美元中间价 为6.3975，较周四略涨，但本周人民币兑美元重挫创纪录的2.9%。
因应市场动荡，中国当局采取了措施，一定程度上缓解了对人民币贬值可能引发“货币战”的担忧。
但一些分析师表示，未来几个月中国可能会再度令人民币贬值，可能步幅更慢。
“人民币贬值2-3%不够，中国经济明显有问题。”巴克莱汇市策略师Jose Wynne称。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1106 1.1148 -0.38 -8.19 1.2097
美元/日圆 124.30 124.41 -0.09 +3.86 119.68
欧元/日圆 138.04 138.71 -0.48 -4.65 144.77
美元/瑞郎 0.9758 0.9760 -0.02 -1.84 0.9941
英镑/美元 1.5643 1.5607 +0.23 +0.45 1.5573
美元/加元 1.3086 1.3055 +0.24 +12.64 1.1618
澳元/美元 0.7369 0.7355 +0.19 -9.78 0.8168
欧元/瑞郎 1.0843 1.0885 -0.39 -9.84 1.2026
欧元/英镑 0.7097 0.7139 -0.59 -8.48 0.7755
新西兰元/美元 0.6536 0.6570 -0.52 -16.17 0.7797
美元/挪威克朗 8.2345 8.2174 +0.21 +10.20 7.4720
欧元/挪威克朗 9.1507 9.1714 -0.23 +1.23 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5055 8.4756 +0.35 +9.11 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4464 9.4510 -0.05 -0.24 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿/白云)