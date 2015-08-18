《全球汇市》美元受楼市数据提振走强，升息预期推高英镑

* 美国房屋开工触及2007年以来最高水平

* 中国股市急跌6%

* 交易商为通胀数据和美联储会议记录作准备

路透纽约8月18日 - 美元兑欧元周二走强，因数据显示美国房屋开工接近八年峰值，提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在下月升息的预期。

中国股市急跌6%，促使很多投资者买入日圆和瑞郎等避险货币，带动这两种货币兑美元走强。英镑兑美元急升至七周高位1.5717美元。

美国商务部表示，7月美国房屋开工增加，因建筑商加快独栋屋建设的步伐。经季节性调整后，房屋开工年率上月为121万户，为2007年10月以来最高水平。

房屋开工数据超过了分析师的预期，且薪资、零售销售和工业生产等数据也十分稳健，表明美国经济第三季开局强劲，能应对美联储收紧政策带来的影响。

房屋开工数据公布后，美元指数 逆转盘中颓势走强，最新上扬0.20%。

欧元兑美元 最新回落0.50%，报1.1025美元。美元兑日圆 小涨0.02%，报124.40日圆，稍早触及日高124.51日圆。

英镑受7月通胀数据强于预期提振，其中核心通胀触及五个月高位。

数据公布后，英镑攀升至七周高位1.5717美元，最新上扬0.5%，报1.5658美元。

通胀数据提振了英国央行将在未来几个月升息的预期，并扶助英镑兑欧元 上涨超过1%。

稍早，中国上证综指和沪深300指数 双双暴跌逾6%，因投资者押注中国需求将降温，拖累依赖外贸的亚洲经济，并给全球复苏带来了更大的不确定性。

“在中国股市下滑影响下，避险情绪主导市场。在中国经济放缓及全球通缩大背景下，投资者对于美联储是否会升息持谨慎态度。这些因素均令美元承压，”荷兰安智银行外汇策略师Petr Krpata称。