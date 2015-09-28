更新版 1-全球汇市：美元下跌，因股票市场下滑推高日圆

* 日圆获得避险买盘，因股票市场承受卖压

* 美国成屋销售数据意外下降

* 美国和欧洲股市大跌 (新增文末收盘表格)

路透纽约9月28日 - 美元兑日圆周一下跌，因日圆受全球股市下跌推动上涨，中国的企业利润令人担忧，中国、欧洲和美国本周还将出炉可能令市场不安的经济数据，这些都拖累股市今日走低。

欧洲主要股票市场下跌，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 重挫2.21%，因嘉能可 暴跌30%，以及大众汽车 走低增添了市场的悲观情绪。

美股三大指数下跌约2%或更多，中国最新数据表明，工业企业利润下降8.8%，推低了美国原材料股和能源股。

MSCI明晟全球指数 跌7.82点，或2.03%，报376.48点。避险的美国公债价格大幅上涨。一位交易商称，“避险情绪推动市场交投，如果我们看到本周晚些时候来自中国的更多疲弱数据，日圆买盘可能进一步增加。”

美元上周曾大幅上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话巩固了美国今年将加息的预期。今日美元兑日圆 下跌0.7%，报119.81日圆。 欧元兑日圆 也下跌，跌幅为0.40%，报134.53日圆。

美元指数 最新跌0.25%，在数据显示8月美国成屋待完成销售意外下降后回吐早盘涨幅。该数据表明美国房屋市场的强劲增长可能正失去动能。

日圆与瑞郎 都被看作是货币市场上的传统避险货币，在经济不确定和金融市况紧张时上涨。美元兑瑞郎跌0.40%。

自从中国在8月初意外安排人民币贬值后，日圆兑美元已经上涨4%。

周四中国财新采购经理人(PMI)指数将受到货币市场交易商的密切关注，他们认为中国经济大幅放缓可能推迟美联储加息时间。欧元区通胀数据将于周三公布。

市场还关注将于周五公布的美国就业数据，以寻找美联储是否会在近期加息的线索。一些策略师称，如果数据利好，将增强今年加息的预期。

欧元兑美元最新跌0.40%，报1.1194美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1243 1.1194 +0.44 -7.06 1.2097

美元/日圆 119.91 120.55 -0.53 +0.19 119.68

欧元/日圆 134.79 134.96 -0.13 -6.89 144.77

美元/瑞郎 0.9731 0.9784 -0.54 -2.11 0.9941

英镑/美元 1.5171 1.5181 -0.07 -2.58 1.5573

美元/加元 1.3398 1.3335 +0.47 +15.32 1.1618

澳元/美元 0.6989 0.7019 -0.43 -14.43 0.8168

欧元/瑞郎 1.0945 1.0962 -0.16 -8.99 1.2026

欧元/英镑 0.7406 0.7375 +0.42 -4.50 0.7755

新西兰元/美元 0.6324 0.6384 -0.94 -18.89 0.7797

美元/挪威克朗 8.5228 8.5087 +0.17 +14.06 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5955 9.5316 +0.67 +6.15 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4605 8.4075 +0.63 +8.53 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5131 9.4249 +0.94 +0.47 9.4688