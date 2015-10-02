《全球汇市》美元普跌，美国就业数据远逊预期令美联储今年升息预期降温

* 美国就业数据远逊预期令美联储今年升息预期降温

* 美国劳工部公布9月招聘放缓，薪资降低

* 美元尾盘缩减跌幅

路透纽约10月2日 - 美元周五下滑，受9月就业报告重创。报告显示招聘放缓，这令投资人对经济是否足够强劲，能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年稍晚升息的疑虑加重。

美元兑欧元和瑞郎一度大跌超过1%，之后缩减部分跌幅，美元指数 下挫近0.40%，之前触及9月24日来最低。

美国劳工部周五公布，9月非农就业岗位增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。根据路透调查，分析师原本预计9月非农就业岗位增加20.3万。

“你无法粉饰这份报告，”Wells Fargo Funds Management的首席资产组合策略师Brian Jacobsen表示，“经济并不像许多投资人希望看到的那么不受外界影响。”

8月和9月两个月非农就业岗位增幅为逾一年最小，可能令市场愈发担心中国为首的全球经济放缓正削弱美国经济的力道。

“报告疲弱，可能令美联储升息时机押后至明年。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“短期内美元兑日圆跌幅将最大，但兑商品货币可能不会怎么跌，因我认为该数据对风险意愿不利。”他还表示。

两周前，美联储再度决定维持利率在历史低点不变后，美元大跌。但之后美元截至周五反弹了约2.5%，因美联储主席叶伦等多位联储官员的讲话令联储在今年稍晚升息的可能性犹存。

美元兑日圆 一度触及119日圆下方的三周低点，纽约尾盘跌0.1%，报119.82日圆。美元兑瑞郎 大跌0.70%。