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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 15:49 BJT

东京汇市: 欧元徘徊于两周低点上方,关注美联储会议

"美元迅速上涨后目前正在盘整,大家关注美联储的动向与美国财政悬崖问题.但如果日本自
民党及其盟友赢得超过三分之二的席位,美元可能会进一步跳涨."一日系银行的交易员说.
    
    由于美联储存在祭出新刺激举措的可能性,且市场越发预期日本央行将在下周会议上扩
大资产购买与贷款计划,高收益货币买盘较为强劲,尽管有人担心这类货币的仓位可能已经过
度.
    
    加元兑美元小涨至两个月高点0.9862加元,新西兰元兑美元 涨约0.2%至九个月
高点0.8358美元.
    
    在数据显示澳洲企业信心意外大减后,澳元 一度短暂小跌,但已扳回多数跌幅,
回到1.0482美元,距离上周所初及的11周高点1.0515不远.
    
                                       纽约      当日     今年来    2011年
                           最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                       
 欧元/美元                   1.2945    1.2940     +0.04     +0.00    1.2945
 美元/日圆                    82.35     82.33     +0.02     +7.03     76.94
 欧元/日圆                   106.59    106.61     -0.02     +7.05     99.57
 美元/瑞郎                   0.9347    0.9332     +0.16     -0.31    0.9376
 英镑/美元                   1.6074    1.6074     +0.00     +3.47    1.5535
 美元/加元                   0.9863    0.9865     -0.02     -3.24    1.0193
 澳元/美元                   1.0476    1.0484     -0.08     +2.45    1.0225
 新西兰元/美                 0.8348    0.8348     +0.00     +7.25    0.7784
 元                                                                
 澳元/日圆                   86.270    86.380     -0.13     +9.70    78.640
 新西兰元/日                 68.750    68.700     +0.07    -42.48   119.530
 圆                                                                
 英镑/日圆                   132.37    132.37     +0.00    +10.74    119.53
 澳元/新西兰                 1.2542    1.2565     -0.18     -4.45    1.3126
 元                                                                
                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
 亦以此为基准计算.
 

 (编译 隋芬;审校 沈以文)

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