东京汇市: 欧元徘徊于两周低点上方,关注美联储会议

"美元迅速上涨后目前正在盘整,大家关注美联储的动向与美国财政悬崖问题.但如果日本自 民党及其盟友赢得超过三分之二的席位,美元可能会进一步跳涨."一日系银行的交易员说. 由于美联储存在祭出新刺激举措的可能性,且市场越发预期日本央行将在下周会议上扩 大资产购买与贷款计划,高收益货币买盘较为强劲,尽管有人担心这类货币的仓位可能已经过 度. 加元兑美元小涨至两个月高点0.9862加元,新西兰元兑美元 涨约0.2%至九个月 高点0.8358美元. 在数据显示澳洲企业信心意外大减后,澳元 一度短暂小跌,但已扳回多数跌幅, 回到1.0482美元,距离上周所初及的11周高点1.0515不远. 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2945 1.2940 +0.04 +0.00 1.2945 美元/日圆 82.35 82.33 +0.02 +7.03 76.94 欧元/日圆 106.59 106.61 -0.02 +7.05 99.57 美元/瑞郎 0.9347 0.9332 +0.16 -0.31 0.9376 英镑/美元 1.6074 1.6074 +0.00 +3.47 1.5535 美元/加元 0.9863 0.9865 -0.02 -3.24 1.0193 澳元/美元 1.0476 1.0484 -0.08 +2.45 1.0225 新西兰元/美 0.8348 0.8348 +0.00 +7.25 0.7784 元 澳元/日圆 86.270 86.380 -0.13 +9.70 78.640 新西兰元/日 68.750 68.700 +0.07 -42.48 119.530 圆 英镑/日圆 132.37 132.37 +0.00 +10.74 119.53 澳元/新西兰 1.2542 1.2565 -0.18 -4.45 1.3126 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅 亦以此为基准计算. (编译 隋芬;审校 沈以文)