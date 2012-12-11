纽约汇市:欧元受德国数据带动上涨,市场焦点转向美联储货币政策会议

* ZEW调查显示12月德国经济景气判断指数跳升 * 投资人为美联储周三货币政策声明作准备 * 意大利政治忧虑暂时退居次席 * 众议院议长贝纳称有希望达成削减财赤协议 路透纽约12月11日 - 欧元兑美元周二连升第二日,因德国经济景气判 断指数意外强劲,且对美国将避免财政危机的乐观情绪令投资人风险意愿 普遍增强. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)开始为期两日的货币政策会议,市 场预期美联储将推出新一轮刺激经济措施,这也令美元承压. 欧元兑美元在12月上涨了约0.2%,在第四季迄今上扬约1.2%,如果美联 储暗示进一步购买债券,欧元有望进一步走强. 今年迄今,欧元的升幅仅为0.5%. 但对风险意愿推动最大的是德国ZEW经济景气判断指数.周二德国智库 ZEW调查显示,12月经济景气判断指数从11月的负15.7跳升至6.9,远高于路 透调查访问的41位分析师预估的负12. "ZEW数据看来暗示投资人相信德国能够避免经济衰退,并开始再度成 长."BK Asset Management汇市策略部门董事Boris Schlossberg表示,"该 消息扶助推动欧元/美元触及日高." 欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%,报1.3004美元,离纽约盘中高位1. 3014不远. 德国商业银行汇市研究部门主管Ulrich Leuchtmann表示,ZEW数据不 足以令市场质疑欧洲央行对欧元区低迷的经济预估,以及对明年年初降息 不断升温的预期.德国央行也已下调了明年德国经济成长预估,并警告德国 可能陷入衰退. 周一,欧元兑美元触及两周低点,因降息预期、低迷的经济前景以及意 大利总理蒙堤表示,他将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁将接任 的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心. **关注财政悬崖和美联储** 对白宫和美国国会将在年底前就削减财赤达成协议的押注周二带动股 市上涨,但令美元承压.美国需要达成协议才能避免明年年初大规模加税和 减支启动,分析师表示,若跌落财政悬崖,美国经济可能重陷衰退. 美元的避险地位意味着如果美国未能避免财政悬崖,美元可能得益. 美国众议院议长贝纳周二没有提供同白宫有关财政悬崖磋商的具体进 展细节,但表示仍对双方在年底限期前达成协议充满希望. 在美联储货币政策会议开始后,投资人也不愿买入美元.市场预计美联 储将在周三宣布货币政策声明时,以另一个购买公债的计划替换将到期的 卖短买长操作. 许多分析师相信美联储将宣布每月购买450亿美元公债,但部分分析师 认为可能会更多. 对美联储进一步放宽政策的预期推高加元,美元兑加元 跌至两 个月低点,新西兰元兑美元 触及九个月高位,新西兰元兑日圆NZDJP Y=也升至两年半高位. 根据路透数据,美元兑日圆 尾盘升0.2%,报82.42日圆,因对周日 日本大选可能令日本央行有进一步实施刺激措施的压力的预期增加. Scotiabank汇市策略师Eric Theoret指出,美元/日圆走势仍拘谨,在 过去四个交易日,其自11月22日以来的窄幅交投区间进一步收窄. 他表示,"美元/日圆支撑水准已升至82日圆之上,之前为略低于81.80, 阻力位仍固守在82.80上方." "任何因美联储作出对美元不利的决定而可能引起的日圆强势都会被 对日本央行政策的短期预期所中和."他补充道.