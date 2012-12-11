东京汇市: 美元处于守势,市场关注美联储刺激政策

亚洲橡胶：TOCOM橡胶从两周低点反弹，因沪胶走强且有逢低吸纳买盘
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
欧元兑美元 最新报1.30030,已收复12月5至7日1.3127至1.2876跌势的50%跌幅.
澳元兑美元 跳升至1.0533,触及9月中以来最高,不过美元兑日圆 持于82.51,日本央行料将在下周的政策会议上扩大其资产购买及贷款计划.
将于2350GMT公布的日本10月机械订单若表现疲弱,只会进一步支持该看法.9月机械订单降幅大于预期,再度表明日本经济正陷入衰退.
6月东京工业品交易所(TOCOM)期胶 <0#2JRU:>收高7.5日圆或2.6%，报每公斤293.8日圆。该合约周一触及282.3日圆，为1月11日以来最低。
路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
1月24日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1美元=6.8558人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.07 0.747 1.77 市北高新 18.58 1.086 2.50 大众交通 6.25 0.709 1.29 永生投资 13