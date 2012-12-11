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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 07:00 BJT

东京汇市: 美元处于守势,市场关注美联储刺激政策

欧元兑美元 最新报1.30030,已收复12月5至7日1.3127至1.2876跌势的50%跌幅.

澳元兑美元 跳升至1.0533,触及9月中以来最高,不过美元兑日圆 持于82.51,日本央行料将在下周的政策会议上扩大其资产购买及贷款计划.

将于2350GMT公布的日本10月机械订单若表现疲弱,只会进一步支持该看法.9月机械订单降幅大于预期,再度表明日本经济正陷入衰退.

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