东京汇市: 美元处于守势,市场关注美联储刺激政策

欧元兑美元 最新报1.30030,已收复12月5至7日1.3127至1.2876跌势的50%跌幅.

澳元兑美元 跳升至1.0533,触及9月中以来最高,不过美元兑日圆 持于82.51,日本央行料将在下周的政策会议上扩大其资产购买及贷款计划.