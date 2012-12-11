更新版 1-纽约汇市:欧元受德国数据带动上涨,市场焦点转向美联储货币政策会议

(新增文末报价表格) * ZEW调查显示12月德国经济景气判断指数跳升 * 投资人为美联储周三货币政策声明作准备 * 意大利政治忧虑暂时退居次席 * 众议院议长贝纳称有希望达成削减财赤协议 路透纽约12月11日 - 欧元兑美元周二连升第二日,因德国经济景气判断指数意外强劲,且对 美国将避免财政危机的乐观情绪令投资人风险意愿普遍增强. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)开始为期两日的货币政策会议,市场预期美联储将推出新 一轮刺激经济措施,这也令美元承压. 欧元兑美元在12月上涨了约0.2%,在第四季迄今上扬约1.2%,如果美联储暗示进一步购买债券 ,欧元有望进一步走强. 今年迄今,欧元的升幅仅为0.5%. 但对风险意愿推动最大的是德国ZEW经济景气判断指数.周二德国智库ZEW调查显示,12月经济 景气判断指数从11月的负15.7跳升至6.9,远高于路透调查访问的41位分析师预估的负12.[ID:nL4 T09L234] "ZEW数据看来暗示投资人相信德国能够避免经济衰退,并开始再度成长."BK Asset Manageme nt汇市策略部门董事Boris Schlossberg表示,"该消息扶助推动欧元/美元触及日高." 欧元兑美元 纽约尾盘升0.5%,报1.3004美元,离纽约盘中高位1.3014不远. 德国商业银行汇市研究部门主管Ulrich Leuchtmann表示,ZEW数据不足以令市场质疑欧洲央 行对欧元区低迷的经济预估,以及对明年年初降息不断升温的预期.德国央行也已下调了明年德国 经济成长预估,并警告德国可能陷入衰退. 周一,欧元兑美元触及两周低点,因降息预期、低迷的经济前景以及意大利总理蒙堤表示,他 将在意大利2013年预算通过后辞职.这引发谁将接任的问题,因为意大利仍处于欧债危机的中心.[ ID:nCN2134579] **关注财政悬崖和美联储** 对白宫和美国国会将在年底前就削减财赤达成协议的押注周二带动股市上涨,但令美元承压. 美国需要达成协议才能避免明年年初大规模加税和减支启动,分析师表示,若跌落财政悬崖,美国 经济可能重陷衰退. 美元的避险地位意味着如果美国未能避免财政悬崖,美元可能得益. 美国众议院议长贝纳周二没有提供同白宫有关财政悬崖磋商的具体进展细节,但表示仍对双 方在年底限期前达成协议充满希望. 在美联储货币政策会议开始后,投资人也不愿买入美元.市场预计美联储将在周三宣布货币政 策声明时,以另一个购买公债的计划替换将到期的卖短买长操作. 许多分析师相信美联储将宣布每月购买450亿美元公债,但部分分析师认为可能会更多. 对美联储进一步放宽政策的预期推高加元,美元兑加元 跌至两个月低点,新西兰元兑美 元 触及九个月高位,新西兰元兑日圆 也升至两年半高位. 根据路透数据,美元兑日圆 尾盘升0.2%,报82.42日圆,因对周日日本大选可能令日本央 行有进一步实施刺激措施的压力的预期增加. Scotiabank汇市策略师Eric Theoret指出,美元/日圆走势仍拘谨,在过去四个交易日,其自11 月22日以来的窄幅交投区间进一步收窄. 他表示,"美元/日圆支撑水准已升至82日圆之上,之前为略低于81.80,阻力位仍固守在82.80 上方." "任何因美联储作出对美元不利的决定而可能引起的日圆强势都会被对日本央行政策的短期 预期所中和."他补充道.(完) 今日 上日 当日 今年以来 2011年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3004 1.2940 +0.49 +0.46 1.2945 美元/日圆 82.51 82.33 +0.22 +7.24 76.94 欧元/日圆 107.28 106.57 +0.67 +7.75 99.56 美元/瑞郎 0.9320 0.9332 -0.13 -0.60 0.9376 英镑/美元 1.6114 1.6074 +0.25 +3.73 1.5535 美元/加元 0.9861 0.9865 -0.04 -3.26 1.0193 澳元/美元 1.0528 1.0484 +0.42 +2.96 1.0225 欧元/瑞郎 1.2122 1.2078 +0.36 -0.18 1.2144 欧元/英镑 0.8069 0.8051 +0.22 -3.12 0.8329 新西兰元/美元 0.8392 0.8348 +0.53 +7.81 0.7784 美元/挪威克朗 5.6456 5.6695 -0.42 -5.54 5.9766 欧元/挪威克朗 7.3420 7.3356 +0.09 -5.12 7.7379 美元/瑞典克朗 6.6447 6.6899 -0.68 -3.53 6.8878 欧元/瑞典克朗 8.6403 8.6577 -0.20 -3.07 8.9135 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.