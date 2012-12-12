东京汇市: 美元普遍承压,因市场押注美联储将祭出更多宽松举措

澳元兑日圆 触及八个半月高点87.01日圆,因市场揣测周日大选中若自民党获胜, 则日本央行可能会采取更多宽松举措,这冲击到了日圆. 自民党领袖安倍晋三已呼吁央行采取无限量的宽松举措.日本央行预计将在下周政策会议上 扩大资产购买和放款计划. 日圆/美元 走软约0.2%,报82.65日圆,距离近三周前触及的七个半月高位82.84日圆不 远. 日圆对朝鲜(北韩)发射火箭的消息反应不大,因该消息几乎不会对全球经济产生即刻影响.( 完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3005 1.3004 +0.01 +0.46 1.2945 美元/日圆 82.70 82.51 +0.23 +7.49 76.94 欧元/日圆 107.54 107.34 +0.19 +8.00 99.57 美元/瑞郎 0.9319 0.9320 -0.01 -0.61 0.9376 英镑/美元 1.6110 1.6114 -0.02 +3.70 1.5535 美元/加元 0.9860 0.9861 -0.01 -3.27 1.0193 澳元/美元 1.0532 1.0528 +0.04 +3.00 1.0225 新西兰元/美元 0.8400 0.8392 +0.10 +7.91 0.7784 澳元/日圆 87.110 86.850 +0.30 +10.77 78.640 新西兰元/日圆 69.470 69.230 +0.35 -41.88 119.530 英镑/日圆 133.21 132.96 +0.19 +11.44 119.53 澳元/新西兰元 1.2533 1.2542 -0.07 -4.52 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.