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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 15:07 BJT

东京汇市: 美元普遍承压,因市场押注美联储将祭出更多宽松举措

澳元兑日圆 触及八个半月高点87.01日圆,因市场揣测周日大选中若自民党获胜,
则日本央行可能会采取更多宽松举措,这冲击到了日圆.
    
    自民党领袖安倍晋三已呼吁央行采取无限量的宽松举措.日本央行预计将在下周政策会议上
扩大资产购买和放款计划.
    
    日圆/美元 走软约0.2%,报82.65日圆,距离近三周前触及的七个半月高位82.84日圆不
远.
    
    日圆对朝鲜(北韩)发射火箭的消息反应不大,因该消息几乎不会对全球经济产生即刻影响.(
完)
      
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3005     1.3004      +0.01      +0.46     1.2945
 美元/日圆                         82.70      82.51      +0.23      +7.49      76.94
 欧元/日圆                        107.54     107.34      +0.19      +8.00      99.57
 美元/瑞郎                        0.9319     0.9320      -0.01      -0.61     0.9376
 英镑/美元                        1.6110     1.6114      -0.02      +3.70     1.5535
 美元/加元                        0.9860     0.9861      -0.01      -3.27     1.0193
 澳元/美元                        1.0532     1.0528      +0.04      +3.00     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8400     0.8392      +0.10      +7.91     0.7784
 澳元/日圆                        87.110     86.850      +0.30     +10.77     78.640
 新西兰元/日圆                    69.470     69.230      +0.35     -41.88    119.530
 英镑/日圆                        133.21     132.96      +0.19     +11.44     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2533     1.2542      -0.07      -4.52     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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