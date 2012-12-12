东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相较于收益率较低的日圆更具吸引力.

"美元兑日圆到目前为止小幅上涨,这种走势在继续.美元涨势很大程度上受美国公债收益率推动.尽管美联储采取如此行动但美元仍旧走升,表明市场仓位有所调整,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说.