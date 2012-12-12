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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 07:55 BJT

东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相较于收益率较低的日圆更具吸引力.

"美元兑日圆到目前为止小幅上涨,这种走势在继续.美元涨势很大程度上受美国公债收益率推动.尽管美联储采取如此行动但美元仍旧走升,表明市场仓位有所调整,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说.

日圆跌幅为主要货币中最大,与此同时,美元走势同样艰难.美联储承诺在失业率降到6.5%以前将维持近零利率不变.该门槛要远低于目前的7.7%.

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