东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相较于收益率较低的日圆更具吸引力.
"美元兑日圆到目前为止小幅上涨,这种走势在继续.美元涨势很大程度上受美国公债收益率推动.尽管美联储采取如此行动但美元仍旧走升,表明市场仓位有所调整,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说.
日圆跌幅为主要货币中最大,与此同时,美元走势同样艰难.美联储承诺在失业率降到6.5%以前将维持近零利率不变.该门槛要远低于目前的7.7%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。