东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
贝南克指的是今年结束时,美国政府将自动启动的增税以及联邦减支行动,除非国会在此之前展开行动.
欧元兑美元 报1.0370美元,一度高见约1.3098.澳元兑美元 触及三个月高点1.0585美元,9月高点1.0625已是举目在望.
贝南克对财政悬崖的忧心,已经给共和党及白宫造成须尽快达成协议的压力,不过双方歧见仍深,协商可能还会继续拖过耶诞节.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛/侯向明/龚芳)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。