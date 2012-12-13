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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 08:32 BJT

东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

贝南克指的是今年结束时,美国政府将自动启动的增税以及联邦减支行动,除非国会在此之前展开行动.

欧元兑美元 报1.0370美元,一度高见约1.3098.澳元兑美元 触及三个月高点1.0585美元,9月高点1.0625已是举目在望.

贝南克对财政悬崖的忧心,已经给共和党及白宫造成须尽快达成协议的压力,不过双方歧见仍深,协商可能还会继续拖过耶诞节.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛/侯向明/龚芳)

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