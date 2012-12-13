东京汇市: 日圆全线下跌,美联储宽松举措压制美元

贝南克指的是今年结束时,美国政府将自动启动的增税以及联邦减支行动,除非国会在此之前展开行动.

贝南克对财政悬崖的忧心,已经给共和党及白宫造成须尽快达成协议的压力,不过双方歧见仍深,协商可能还会继续拖过耶诞节.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛/侯向明/龚芳)