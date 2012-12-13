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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 12:13 BJT

东京汇市: 美联储政策决定带动美元全线走软,日圆亦回落

日本央行周五公布短观调查,可能会显示制造业10-12月信心恶化,外界
将更加呼吁日本央行采取大胆举措来刺激日本经济.
    
    日本央行将在周日大选后举行会议.看来反对党自民党料将获得压倒性
的胜利.自民党领袖安倍晋三一直敦促日本央行采取更有力的货币刺激举措
.
    
    美元/日圆升值的部分原因是美债收益率上扬,这令美元比低收益的日
圆相对较有吸引力.
    
    "美元兑日圆小幅上涨,目前这种走势仍在继续.美元涨势很大程度上受
美国公债收益率推动.尽管美联储采取如此的行动但美元仍旧走升,表明市
场仓位有所调整,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso说.(完)

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