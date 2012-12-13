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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:16 BJT

东京汇市: 联储会议后美元全面走疲,日圆扩大跌幅

日本央行下次会议是在周日大选之后.预计反对党自民党将在大选中
获得压倒性胜利.自民党领袖安倍晋三一直在推动日本央行采取更加强有
力的货币刺激政策.
    
    美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相
对于收益率较低的日圆更具吸引力.
    
    "美元兑日圆已经长了一段时间,而且可以看到这股趋势还在继续.这
种走势很大程度上是受美国公债收益率推动,尽管美联储放宽政策,收益率
还是上升,从中多少可以看出些市场仓位情况,"澳洲联邦银行(CBA)策略师
Joseph Capurso说.
    
    此外,瑞士央行料将在0830GMT发布的政策声明中,维持瑞郎/欧元的上
限1.20不变.(完)

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