东京汇市: 联储会议后美元全面走疲,日圆扩大跌幅

日本央行下次会议是在周日大选之后.预计反对党自民党将在大选中 获得压倒性胜利.自民党领袖安倍晋三一直在推动日本央行采取更加强有 力的货币刺激政策. 美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相 对于收益率较低的日圆更具吸引力. "美元兑日圆已经长了一段时间,而且可以看到这股趋势还在继续.这 种走势很大程度上是受美国公债收益率推动,尽管美联储放宽政策,收益率 还是上升,从中多少可以看出些市场仓位情况,"澳洲联邦银行(CBA)策略师 Joseph Capurso说. 此外,瑞士央行料将在0830GMT发布的政策声明中,维持瑞郎/欧元的上 限1.20不变.(完)