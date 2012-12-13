东京汇市: 联储会议后美元全面走疲,日圆扩大跌幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
日本央行下次会议是在周日大选之后.预计反对党自民党将在大选中 获得压倒性胜利.自民党领袖安倍晋三一直在推动日本央行采取更加强有 力的货币刺激政策. 美元兑日圆上扬部分是因美国公债收益率(殖利率)上涨,导致美元相 对于收益率较低的日圆更具吸引力. "美元兑日圆已经长了一段时间,而且可以看到这股趋势还在继续.这 种走势很大程度上是受美国公债收益率推动,尽管美联储放宽政策,收益率 还是上升,从中多少可以看出些市场仓位情况,"澳洲联邦银行(CBA)策略师 Joseph Capurso说. 此外,瑞士央行料将在0830GMT发布的政策声明中,维持瑞郎/欧元的上 限1.20不变.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。