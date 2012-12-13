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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:11 BJT

纽约汇市: 美元兑欧元持稳,受财政危机疑虑支撑

**日圆走软**
    
    美元兑日圆料进一步上扬,因预期日本央行将进一步宽松货币政策.
    
    日本央行将在周日选举后开会,目前看来反对党自民党将取得压倒性胜利.自民党党魁安倍晋
三持续倡议日本央行推行更强力的货币刺激举措.
    
    美元/日圆涨势有部分归因于美债收益率(殖利率)上扬,美债收益率上扬使得美元相对于低收
益的日圆更具吸引力.
    
    根据路透数据,美元兑日圆 报83.58,上涨0.4%.(完)
      
                                            纽约       当日      今年来     2011年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3073     1.3076      -0.02      +0.99     1.2945
 美元/日圆                         83.60      83.63      -0.04      +8.66      76.94
 欧元/日圆                        109.29     109.32      -0.03      +9.76      99.57
 美元/瑞郎                        0.9237     0.9232      +0.05      -1.48     0.9376
 英镑/美元                        1.6110     1.6109      +0.01      +3.70     1.5535
 美元/加元                        0.9843     0.9848      -0.05      -3.43     1.0193
 澳元/美元                        1.0525     1.0526      -0.01      +2.93     1.0225
 新西兰元/美元                    0.8428     0.8428      +0.00      +8.27     0.7784
 澳元/日圆                        87.990     87.960      +0.03     +11.89     78.640
 新西兰元/日圆                    70.460     70.470      -0.01     -41.05    119.530
 英镑/日圆                        134.68     134.70      -0.01     +12.67     119.53
 澳元/新西兰元                    1.2482     1.2480      +0.02      -4.91     1.3126
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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