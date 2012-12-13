纽约汇市: 美元兑欧元持稳,受财政危机疑虑支撑

**日圆走软** 美元兑日圆料进一步上扬,因预期日本央行将进一步宽松货币政策. 日本央行将在周日选举后开会,目前看来反对党自民党将取得压倒性胜利.自民党党魁安倍晋 三持续倡议日本央行推行更强力的货币刺激举措. 美元/日圆涨势有部分归因于美债收益率(殖利率)上扬,美债收益率上扬使得美元相对于低收 益的日圆更具吸引力. 根据路透数据,美元兑日圆 报83.58,上涨0.4%.(完) 纽约 当日 今年来 2011年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3073 1.3076 -0.02 +0.99 1.2945 美元/日圆 83.60 83.63 -0.04 +8.66 76.94 欧元/日圆 109.29 109.32 -0.03 +9.76 99.57 美元/瑞郎 0.9237 0.9232 +0.05 -1.48 0.9376 英镑/美元 1.6110 1.6109 +0.01 +3.70 1.5535 美元/加元 0.9843 0.9848 -0.05 -3.43 1.0193 澳元/美元 1.0525 1.0526 -0.01 +2.93 1.0225 新西兰元/美元 0.8428 0.8428 +0.00 +8.27 0.7784 澳元/日圆 87.990 87.960 +0.03 +11.89 78.640 新西兰元/日圆 70.460 70.470 -0.01 -41.05 119.530 英镑/日圆 134.68 134.70 -0.01 +12.67 119.53 澳元/新西兰元 1.2482 1.2480 +0.02 -4.91 1.3126 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.