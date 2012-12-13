东京汇市: 日圆本周恐以大跌作收,受日本央行宽松预期拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
澳元兑美元 亦回落至1.0525美元,本周稍早触及三个月高位1.0585美元.然澳元仍具韧性,因看好澳洲最重要出口市场--中国的经济成长将回升.
汇丰中国12月制造业采购经理人指数（PMI）初值将在0145GMT公布,市场将密切关注以研判中国经济情势.
国外央行分散外汇储备的动作亦支撑澳元.周四有消息援引俄罗斯央行第一副央行Alexei Ulyukayev的话称,该国央行外汇储备已将澳元的比重增至1.5%.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。