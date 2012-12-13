东京汇市: 日圆本周恐以大跌作收,受日本央行宽松预期拖累

澳元兑美元 亦回落至1.0525美元,本周稍早触及三个月高位1.0585美元.然澳元仍具韧性,因看好澳洲最重要出口市场--中国的经济成长将回升.

汇丰中国12月制造业采购经理人指数（PMI）初值将在0145GMT公布,市场将密切关注以研判中国经济情势.

国外央行分散外汇储备的动作亦支撑澳元.周四有消息援引俄罗斯央行第一副央行Alexei Ulyukayev的话称,该国央行外汇储备已将澳元的比重增至1.5%.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵)